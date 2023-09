Rane come specie indicatore: monitoraggio dei movimenti e della sopravvivenza delle rane maculate della Columbia per studiare la mitigazione della traslocazione

Secondo Winand, un ricercatore coinvolto nello studio, le rane svolgono un ruolo cruciale nell’ecosistema come “specie indicatore”. Fungono da sistema di allerta precoce per la salute dell’ambiente. Winand spiega che se la popolazione delle rane sta diminuendo o ha problemi di salute, ciò suggerisce che l’ecosistema stesso non funziona correttamente.

Non solo le rane sono importanti indicatori della salute ambientale, ma si trovano anche al centro della rete alimentare. Fungono da collegamento vitale, essendo sia prede per alcuni animali che predatori di specie di rango inferiore come gli insetti. Ciò li rende preziosi per mantenere l’equilibrio e agire come un meccanismo naturale di “biocontrollo”.

Negli ultimi anni, la pratica della traslocazione di mitigazione, in cui le rane vengono spostate in nuovi luoghi per proteggerle dallo sviluppo o dalla distruzione dell’habitat, è diventata più comune nella Columbia Britannica. Tuttavia, gli impatti di questa pratica non sono stati ampiamente studiati. Secondo Winand, la ricerca sull’efficacia della traslocazione, sia a livello locale che globale, è limitata.

Per colmare questa lacuna nella ricerca, Winand ha avviato un progetto biennale nella Mayook Wetland, nel sud-est della Columbia Britannica. Il progetto prevedeva l'utilizzo di localizzatori radio e tag transponder, simili a microchip, per monitorare i movimenti delle rane maculate della Columbia. Le rane sono state divise in tre gruppi: un gruppo è rimasto nel loro habitat originale come controllo, un altro gruppo è stato spostato a una breve distanza di circa un chilometro e un terzo gruppo è stato spostato a una distanza maggiore di circa cinque chilometri.

Per tutta la primavera e l'estate, Winand ha raccolto dati sui movimenti delle rane e ha registrato le loro misurazioni, inclusi peso e dimensioni, per valutarne la crescita e la sopravvivenza. Il progetto è uno sforzo di collaborazione tra Ducks Unlimited Canada e il Ministero dell'acqua, del territorio e della gestione delle risorse della BC.

Anche se è troppo presto per determinare i risultati dello studio, Winand spera che possa far luce sull’efficacia della mitigazione della traslocazione. Riconosce che la sua ricerca è solo la superficie e spera che possa ispirare ulteriori indagini sugli impatti della traslocazione su vari aspetti come la competizione per le risorse, la disponibilità di cibo, la trasmissione di malattie e la genetica.

Comprendere i risultati della mitigazione della traslocazione è fondamentale per sviluppare strategie di conservazione efficaci e garantire la sopravvivenza a lungo termine delle popolazioni di rane. Studiando i movimenti e la sopravvivenza delle rane maculate della Columbia, i ricercatori possono raccogliere preziose informazioni sull'impatto della traslocazione e prendere decisioni informate riguardo alla protezione di questi anfibi essenziali.

Fonte:

– La stampa canadese (Brieanna Charlebois)