Un nuovo studio esamina gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia

Un nuovo studio condotto da una studentessa di master dell'Università della British Columbia, Megan Winand, mira a far luce sugli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia. La traslocazione di mitigazione si riferisce allo spostamento di animali da un luogo a un altro come sforzo di conservazione durante progetti di costruzione o sviluppo. Sebbene la traslocazione di mitigazione sia diventata sempre più comune nella Columbia Britannica a partire dal progetto Sea to Sky, i suoi impatti sono stati studiati in minima parte.

Le rane maculate della Columbia sono considerate un’importante “specie indicatore” in quanto possono fornire preziose informazioni sulla salute degli ecosistemi. Winand spiega: "Se la rana non sta bene, perché assorbe tutti gli agenti inquinanti provenienti dall'aria o dalle zone umide stesse, è probabile che l'ecosistema non stia bene". Inoltre, queste rane svolgono un ruolo significativo nella rete alimentare, fungendo sia da preda che da predatore.

Lo studio condotto da Winand prevedeva l'etichettatura delle rane maculate della Columbia nella zona umida di Mayook vicino a Cranbrook, nella Columbia Britannica. Le rane sono state divise in tre gruppi: un gruppo è stato lasciato nel loro habitat originale come gruppo di controllo, un altro gruppo è stato spostato per una breve distanza di circa un chilometro e l'ultimo gruppo è stato spostato a una distanza maggiore di circa cinque chilometri. Nel corso della primavera e dell'estate, le rane sono state monitorate utilizzando localizzatori radio e tag transponder.

I risultati dello studio sono ancora in fase di analisi, ma Winand spera che la sua ricerca contribuirà alla comprensione dell’efficacia della traslocazione di mitigazione e del suo impatto sulla sopravvivenza e sul movimento delle specie. Questo studio fa parte di uno sforzo biennale condotto in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero dell'acqua, del territorio e della gestione delle risorse della BC.

I risultati di questa ricerca potrebbero avere implicazioni per i futuri sforzi di conservazione e fornire preziose informazioni sugli impatti della traslocazione di mitigazione sulle specie selvatiche. Si tratta di un passo cruciale per comprendere le conseguenze e l’efficacia di questa pratica, ancora relativamente poco studiata.

Un nuovo studio esamina gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia

Fonte: Università della Columbia Britannica

Definizione di “traslocazione di mitigazione”: il movimento di animali da un luogo a un altro di valore uguale o superiore come parte di uno sforzo di conservazione.

Definizione di “specie indicatrice”: una specie che può fornire informazioni sulla salute e sulle condizioni di un ecosistema.

