Gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia: uno studio condotto da uno studente dell'UBC

Megan Winand, studentessa di master presso l'Università della British Columbia, ha condotto uno studio sugli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia. La traslocazione per mitigazione si riferisce allo spostamento di animali da un luogo a un altro durante progetti di costruzione o sviluppo per preservare il loro habitat. Questa pratica ha attirato l'attenzione durante le Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver e Whistler, quando più di 1,000 anfibi, inclusa la rana dalle zampe rosse, sono stati accuratamente ricollocati.

Le rane maculate della Columbia sono considerate un’importante “specie indicatore” perché possono fornire informazioni sulla salute generale di un ecosistema. Costituiscono anche una parte cruciale della rete alimentare, poiché fungono da fonte di cibo per alcuni animali e controllano la popolazione di specie di rango inferiore come gli insetti. Nonostante il crescente utilizzo della traslocazione di mitigazione nella Columbia Britannica, si sa poco sulla sua efficacia e sugli impatti a lungo termine sugli animali trasferiti.

Lo studio di Winand ha avuto luogo nella zona umida di Mayook vicino a Cranbrook, nel sud-est di BC. Ha utilizzato localizzatori radio e tag transponder sulle rane per tracciare i loro movimenti e documentare le loro misurazioni durante l'estate. Le rane sono state divise in tre gruppi: una lasciata nel loro habitat originale come gruppo di controllo, un'altra si è spostata per una breve distanza di circa un chilometro e la terza si è spostata per una distanza maggiore di circa cinque chilometri.

Sebbene i risultati dello studio siano ancora in fase di analisi, Winand spera che la sua ricerca possa far luce sulla sopravvivenza e sul movimento delle rane trasferite. Inoltre, ritiene che le sue scoperte possano aiutare ad affrontare questioni più complesse relative alla competizione per le risorse, alla disponibilità di cibo, alla trasmissione delle malattie e agli impatti genetici.

Lo studio, della durata di due anni, è in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero dell’acqua, del territorio e della gestione delle risorse della BC. Rappresenta un primo passo cruciale nella comprensione degli effetti della traslocazione di mitigazione, un argomento poco studiato nel campo della conservazione della fauna selvatica. Ampliando le nostre conoscenze in quest’area, i ricercatori possono sviluppare approcci più efficaci e informati per preservare gli habitat animali durante i progetti di costruzione e sviluppo.

