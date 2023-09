Un'esplorazione della traslocazione di mitigazione e dei suoi impatti sulle rane maculate della Columbia

Megan Winand, studentessa del master dell'Università della British Columbia, ha avviato uno studio innovativo per valutare gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia. La traslocazione di mitigazione prevede lo spostamento di animali da un luogo a un altro, con l’obiettivo di conservarne le popolazioni durante progetti di costruzione o sviluppo. Sebbene la traslocazione della mitigazione abbia attirato l’attenzione negli ultimi anni, la sua efficacia e gli impatti a lungo termine rimangono in gran parte sconosciuti.

Le rane maculate della Columbia fungono da importante specie indicatore, riflettendo la salute dei loro ecosistemi. Agendo come biocontrollo, aiutano a regolare le popolazioni di insetti e forniscono una fonte di cibo per altri animali. Tuttavia, la loro sensibilità ai fattori ambientali li rende vulnerabili alla distruzione dell’habitat e all’inquinamento.

Per studiare gli effetti della traslocazione di mitigazione, Winand ha utilizzato localizzatori radio e tag transponder attaccati alle rane. Questi tag erano simili ai microchip utilizzati negli animali domestici e consentivano ai ricercatori di monitorare i movimenti delle rane. Le rane sono state divise in tre gruppi: un gruppo di controllo mantenuto nel loro habitat originale, un gruppo si è spostato per una breve distanza di circa un chilometro e un gruppo si è spostato per una distanza maggiore di circa cinque chilometri.

Nel corso di diversi mesi, Winand registrò i movimenti delle rane e ne misurò il peso e le dimensioni. Il progetto di ricerca, condotto in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero per la gestione dell’acqua, del territorio e delle risorse della BC, mira a fornire informazioni sui modelli di sopravvivenza e di movimento delle rane traslocate.

Anche se è troppo presto per determinare i risultati dello studio, Winand spera che la sua ricerca possa far luce sul tema poco studiato della traslocazione della mitigazione. Comprendendo gli impatti a breve termine sulla sopravvivenza e sul movimento, è possibile svolgere ulteriori indagini su questioni quali la competizione per le risorse, la disponibilità di cibo, la trasmissione di malattie e le implicazioni genetiche.

Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare in modo completo l’efficacia e le potenziali conseguenze della traslocazione di mitigazione. Con l’aumento dei progetti di sviluppo e costruzione che invadono gli habitat degli anfibi, comprendere gli impatti a lungo termine della traslocazione sarà cruciale per efficaci sforzi di conservazione.

Fonte:

– Università della Columbia Britannica

– Anatre illimitato Canada

– Ministero BC per la gestione dell’acqua, del territorio e delle risorse