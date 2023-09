Studio degli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia

Megan Winand, studentessa del master dell'Università della British Columbia, ha avviato un progetto per studiare gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia. La traslocazione di mitigazione prevede lo spostamento di animali da un luogo a un altro, tipicamente come sforzo di conservazione durante progetti di costruzione o sviluppo.

La pratica ha attirato l'attenzione durante le Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver e Whistler, quando più di 1,000 anfibi, inclusa la rana dalle zampe rosse, sono stati accuratamente spostati fuori dalla zona di costruzione. Le rane sono considerate un’importante “specie indicatore” in quanto possono fornire informazioni sulla salute generale di un ecosistema. Si trovano al centro della rete alimentare, fungono sia da predatori che da prede e svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento dell'equilibrio.

Nonostante il crescente utilizzo della traslocazione di mitigazione nella Columbia Britannica, i suoi impatti sono stati poco studiati. Il progetto di Winand mira a colmare questa lacuna di conoscenze monitorando il movimento e la sopravvivenza delle rane maculate della Columbia dopo il loro trasferimento. Ha utilizzato localizzatori radio e tag transponder che agiscono come zaini sulle rane per monitorare i loro movimenti. Il progetto è stato condotto nella zona umida di Mayook vicino a Cranbrook, nel sud-est della Columbia Britannica

Le rane sono state divise in tre gruppi: una lasciata nel loro habitat originale come gruppo di controllo, una si è spostata per una breve distanza di circa un chilometro e l'altra si è spostata per una distanza maggiore di circa cinque chilometri. Winand documentò i loro movimenti e registrò le loro misurazioni, come peso e dimensioni, durante i mesi estivi.

Il progetto, in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero per la gestione dell'acqua, del territorio e delle risorse della BC, è iniziato ad aprile e si è concluso ad agosto. Mentre Winand sta ancora analizzando i dati, spera che la sua ricerca contribuirà alla comprensione della mitigazione della traslocazione. Una volta risposte alle domande fondamentali sulla sopravvivenza e sul movimento, i ricercatori possono esplorare argomenti più complessi legati alla competizione per le risorse, alle malattie e alla genetica.

È fondamentale continuare a investire nella ricerca per comprendere appieno gli impatti della traslocazione di mitigazione e garantire il successo dei futuri sforzi di conservazione.

Fonte:

– Università della Columbia Britannica

– Anatre illimitato Canada

– Ministero BC per la gestione dell’acqua, del territorio e delle risorse