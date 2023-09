Studio dell'impatto della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia

Megan Winand, studentessa del master dell'Università della British Columbia, sta conducendo uno dei primi studi sugli impatti della traslocazione di mitigazione, che prevede lo spostamento di animali da un luogo a un altro come sforzo di conservazione durante progetti di costruzione o sviluppo. Winand ha monitorato le rane avvistate della Columbia nelle zone umide utilizzando localizzatori radio e tag transponder. Queste rane sono state divise in tre gruppi: una lasciata nel loro habitat originale, una si è spostata per una breve distanza di circa un chilometro e l'altra si è spostata per una distanza maggiore di circa cinque chilometri.

Le rane sono considerate un’importante “specie indicatore” perché il loro benessere riflette la salute generale dell’ecosistema. Svolgono anche un ruolo cruciale nella catena alimentare, agendo come un “biocontrollo” naturale consumando specie di rango inferiore come gli insetti.

La ricerca di Winand mira a comprendere l'efficacia della mitigazione della traslocazione e cosa succede agli animali dopo che sono stati spostati. Questo argomento è ancora poco studiato a livello globale e Winand spera che il suo progetto possa far luce sulla sopravvivenza e sul movimento delle rane maculate della Columbia.

Lo studio biennale, condotto in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero per la gestione dell’acqua, del territorio e delle risorse della BC, è iniziato ad aprile. Winand ha analizzato i dati raccolti durante il suo lavoro sul campo e spera che la sua ricerca possa aprire la strada a ulteriori indagini sugli impatti della mitigazione della traslocazione. Studi futuri potrebbero esplorare gli effetti sulla competizione per le risorse e il cibo, sulle malattie e sulla genetica.

In conclusione, comprendere l’impatto della traslocazione di mitigazione sulle popolazioni animali è fondamentale per gli sforzi di conservazione, in particolare durante i progetti di costruzione o di sviluppo. Studiando il movimento e la sopravvivenza delle rane maculate, la ricerca di Megan Winand contribuirà al crescente corpus di conoscenze su questo argomento relativamente inesplorato.

Fonte:

– Megan Winand, studentessa del master dell'Università della British Columbia

– Anatre illimitato Canada

– Ministero BC per la gestione dell’acqua, del territorio e delle risorse