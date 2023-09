Gli impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia

By

Megan Winand, studentessa del master dell'Università della British Columbia, sta conducendo uno dei primi studi sugli effetti della traslocazione di mitigazione sulla fauna selvatica. La traslocazione di mitigazione comporta lo spostamento di animali da un luogo a un altro, in genere come sforzo di conservazione durante progetti di costruzione o sviluppo. Questa pratica ha attirato l'attenzione prima delle Olimpiadi invernali del 2010 a Vancouver e Whistler, quando oltre 1,000 anfibi, inclusa la rana dalle zampe rosse, sono stati accuratamente trasferiti da una zona di costruzione.

Le rane maculate della Columbia, al centro dello studio di Winand, sono una specie importante in quanto fungono da indicatore della salute dell'ecosistema. Costituiscono anche una parte preziosa della rete alimentare, poiché si nutrono di specie di rango inferiore mentre vengono consumati da altri animali. Tuttavia, gli impatti della traslocazione di mitigazione su queste rane e altri animali selvatici sono stati poco studiati.

Il progetto di ricerca di Winand si svolge nella zona umida di Mayook vicino a Cranbrook, nel sud-est di BC. Utilizza localizzatori radio e tag transponder per monitorare i movimenti delle rane. Le rane sono divise in tre gruppi: una lasciata nel loro habitat originale (il gruppo di controllo), una si è spostata per una breve distanza di circa un chilometro e l'altra si è trasferita a una distanza maggiore di circa cinque chilometri. Durante i mesi estivi, Winand documentava i loro movimenti e ne misurava il peso e le dimensioni.

Il progetto, in collaborazione con Ducks Unlimited Canada e il Ministero per la gestione dell'acqua, del territorio e delle risorse della BC, è iniziato ad aprile e si è concluso ad agosto. Winand sta attualmente analizzando i dati sul campo per determinare la sopravvivenza e il movimento delle rane traslocate.

Anche se i risultati non sono ancora disponibili, Winand spera che il suo studio possa contribuire alla comprensione del tema poco studiato della mitigazione della traslocazione. Una volta data risposta alle domande fondamentali sulla sopravvivenza e sul movimento, i ricercatori possono esplorare questioni più complesse come la competizione per le risorse e il cibo, le malattie e la genetica.

Nel complesso, questo studio mira a far luce sull’efficacia e sui potenziali impatti della traslocazione di mitigazione sulle rane maculate della Columbia e su altri animali selvatici. I risultati potrebbero informare i futuri sforzi di conservazione e contribuire al crescente corpo di ricerca su questo argomento.

– Traslocazione di mitigazione: spostamento di animali da un luogo al successivo habitat disponibile che abbia lo stesso o migliore valore rispetto a quello da cui provengono.

– Specie indicatrici: specie che fungono da segnali di allarme precoce della salute dell’ecosistema.

– Biocontrollo: l’uso di organismi viventi per controllare le popolazioni di parassiti.

– Sea-to-Sky Highway: un'autostrada tra Vancouver e Whistler che è stata potenziata prima delle Olimpiadi invernali del 2010.

– Specie di particolare interesse: una designazione che indica che una specie può diventare in pericolo o minacciata se le condizioni peggiorano.

– PIT tag: tag transponder passivo integrato, simile a un microchip, utilizzato a scopo di identificazione.

– Ducks Unlimited Canada: un'organizzazione ambientalista focalizzata sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici.

– BC Ministry of Water, Land and Resource Stewardship: un ministero governativo responsabile della gestione e della conservazione delle risorse naturali nella Columbia Britannica.