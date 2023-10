Un'eclissi solare anulare sta arrivando nel BC, ma il tempo potrebbe rovinare la vista

Un’eclissi solare anulare, un evento celeste in cui la Luna passa tra la Terra e il sole, sarà visibile in alcune parti dell’emisfero occidentale della Terra questo fine settimana. Nella Columbia Britannica (BC), l'eclissi sarà visibile per circa due ore e mezza sabato, tra le 8:08 e le 10:38. Si stima che il picco dell'eclissi avverrà alle 9:20.

A differenza di un'eclissi solare totale in cui la Luna blocca completamente il sole, un'eclissi anulare crea un anello di luce attorno all'ombra della Luna. La prossima eclissi totale è prevista per l’8 aprile 2024.

Sfortunatamente, la costa meridionale della Columbia Britannica potrebbe non assistere all'evento a causa delle piogge previste per tutto il giorno. Tuttavia, altre parti del Nord, Centro e Sud America avranno l’opportunità di vedere l’eclissi. Città come Eugene, Oregon, Albuquerque, New Mexico e San Antonio, Texas, sono tra i posti migliori per vedere l'evento. Inoltre, anche paesi come Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua e Panama avranno una buona visibilità per l’eclissi.

È essenziale notare che guardare direttamente l'eclissi può danneggiare gli occhi. Per osservare in sicurezza l'eclissi anulare, si consiglia agli osservatori del cielo di indossare occhiali appositamente progettati o di creare i propri dispositivi di visualizzazione utilizzando oggetti domestici. Proteggere gli occhi è fondamentale per evitare danni o fastidi.

