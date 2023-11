Esplorazione del ruolo delle vescicole extracellulari nella comunicazione neuronale e nella scoperta di farmaci

Il neuroscienziato Dott. Federico Dajas-Bailador, capo dell'Axon Biology Lab presso l'Università di Nottingham nel Regno Unito, è stato in prima linea nella ricerca sulla biologia degli assoni e sulle sue implicazioni per la scoperta di farmaci. In una recente intervista, il dottor Dajas-Bailador ha condiviso la sua esperienza sul ruolo dei piccoli RNA non codificanti (sncRNA) nella biologia degli assoni e sul potenziale impatto sulla nostra comprensione dei disturbi neurologici.

La biologia degli assoni, che si concentra sullo sviluppo e sul mantenimento delle connessioni neuronali, svolge un ruolo cruciale nella nostra comprensione del sistema nervoso e della degenerazione legata all’età. La ricerca della Dott.ssa Dajas-Bailador esamina specificamente il ruolo degli sncRNA, come i microRNA, nella regolazione della sintesi proteica locale negli assoni. Questi sncRNA svolgono un ruolo vitale nel controllo spazio-temporale dell'espressione genica, in particolare in aree distanti come i terminali degli assoni.

Una delle sfide più importanti nella biologia degli assoni è l’ostacolo logistico posto dalla notevole lunghezza degli assoni. Le proteine ​​devono essere espresse ai terminali degli assoni, lontano dal corpo cellulare, il che richiede la regolazione della traduzione e l'espressione genica discesa. È qui che entrano in gioco gli sncRNA, che regolano l’espressione genica negli assoni e influenzano la funzione neuronale complessiva.

La collaborazione è stata una forza trainante dietro la ricerca del Dr. Dajas-Bailador. Le collaborazioni con centri focalizzati sulla ricerca sul dolore e sulle malattie dei motoneuroni hanno consentito al laboratorio di sfruttare la propria esperienza nello sviluppo di RNA e neuroni per affrontare queste condizioni specifiche.

Le implicazioni della ricerca del Dr. Dajas-Bailador sulla biologia degli assoni e sugli sncRNA vanno oltre le neuroscienze e la neurologia. Comprendere la complessità dei neuroni e il ruolo degli assoni nel loro funzionamento offre potenziali strade per la scoperta di farmaci. Prendendo di mira la regolazione della trascrittomica all'interno degli assoni, i ricercatori possono influenzare il funzionamento dell'intero neurone, portando ad approcci terapeutici trasformativi.

Per quanto riguarda l’integrazione di tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, la Dott.ssa Dajas-Bailador ne riconosce il potenziale e le vede come strumenti preziosi per la gestione e l’elaborazione dei big data nel campo delle neuroscienze. Sebbene l’intelligenza artificiale non sia stata ancora completamente integrata nella sua ricerca, ne riconosce l’importanza per un’efficiente estrazione dei dati e per colmare il divario tra competenza bioinformatica e comprensione biologica.

Guardando al futuro, il laboratorio del dottor Dajas-Bailador è entusiasta di esplorare il ruolo delle vescicole extracellulari nella comunicazione neuronale. Queste vescicole, che trasportano sncRNA e altre molecole, forniscono una strada unica per studiare come i neuroni interagiscono e modulano il loro ambiente. La comprensione di questi percorsi di comunicazione potrebbe avere implicazioni significative per le condizioni neurologiche e la scoperta di farmaci.

Gli aspiranti ricercatori e studenti interessati alle neuroscienze o ai campi correlati dovrebbero mantenere la passione per la materia prescelta e rimanere dedicati anche durante i periodi di incertezza. La dottoressa Dajas-Bailador sottolinea che la perseveranza è fondamentale e che il successo nella ricerca può essere profondamente gratificante.

FAQ

D: Cos'è la biologia degli assoni?



R: La biologia degli assoni è lo studio di come i neuroni si sviluppano, subiscono la polarizzazione e stabiliscono e mantengono la connettività attraverso i loro assoni. Svolge un ruolo cruciale nella comprensione del sistema nervoso e della degenerazione legata all’età.

D: Cosa sono i piccoli RNA non codificanti (sncRNA)?



R: I piccoli RNA non codificanti, o sncRNA, sono una classe di molecole di RNA che non codificano per proteine ​​ma hanno importanti funzioni regolatrici all'interno delle cellule. Gli esempi includono i microRNA, che svolgono un ruolo nella regolazione dell’espressione genica.

D: Qual è il ruolo degli sncRNA negli assoni?



R: Gli SncRNA, in particolare i microRNA, regolano la sintesi proteica locale negli assoni, svolgendo un ruolo fondamentale nel controllo spazio-temporale dell'espressione genica. Consentono l'espressione genica ai terminali degli assoni, che sono distanti dal corpo cellulare del neurone.

D: In che modo la comprensione della biologia degli assoni può influire sulla scoperta di farmaci?



R: Prendendo di mira la regolazione della trascrittomica all'interno degli assoni, i ricercatori possono influenzare il funzionamento dell'intero neurone. Ciò offre potenziali strade per la scoperta di farmaci e approcci terapeutici trasformativi per i disturbi neurologici.

D: Come si possono integrare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico nella ricerca sulle neuroscienze?



R: L’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico possono essere utilizzati per gestire ed elaborare i big data nella ricerca sulle neuroscienze. Possono contribuire a un'estrazione efficiente dei dati e colmare il divario tra competenza bioinformatica e comprensione biologica.

(Fonte: [Università di Nottingham](https://www.nottingham.ac.uk/))