La missione dell'astronauta privato Ax-3 di Axiom Space sarà lanciata nel 2024

Il decollo della terza missione astronauta privata di Axiom Space, Ax-3, è previsto verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nel gennaio 2024. La missione sarà guidata dall'ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, che ha anche comandato la prima missione Axiom Space. Ascia-1. Insieme a López-Alegría nella missione ci saranno l'astronauta svedese Marcus Wandt, il colonnello dell'aeronautica italiana Walter Villadei e il primo cittadino turco nello spazio, Alper Gezeravcı.

Ax-3 verrà lanciato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida utilizzando la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX e il razzo Falcon 9. Axiom Space aveva precedentemente firmato un accordo con SpaceX per lanciare tre equipaggi aggiuntivi nello spazio dopo il successo della missione Ax-1 nell'aprile 2022.

Durante una conferenza stampa, i membri dell'equipaggio hanno espresso il loro entusiasmo e orgoglio di far parte della missione. Wandt ha sottolineato l'importanza di rappresentare la Svezia e l'Europa nello spazio, mentre Gezeravcı ha sottolineato l'importanza della missione nell'unire la Turchia dopo un devastante terremoto.

López-Alegría ha affermato che l'addestramento dell'equipaggio sta procedendo bene e che sono stati apportati miglioramenti rispetto alla missione Ax-1. Ha affermato che il comandante dell'Ax-2 Peggy Whitson aveva meno responsabilità nell'assistere l'equipaggio negli esperimenti e un approccio simile sarà adottato per l'Ax-3. L'equipaggio beneficerà inoltre di strumenti di formazione e programmazione migliorati per gestire il proprio tempo in orbita.

L'imminente missione Ax-3 mira a continuare gli sforzi pionieristici di Axiom Space nei viaggi spaziali commerciali, con piani per molteplici missioni future. La rotazione dell’equipaggio tra López-Alegría e Whitson consentirà una transizione fluida al comando senza la necessità di assumere ulteriori ex astronauti dell’agenzia in questo momento.

