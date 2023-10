Axiom Space si prepara alla missione Ax-3 sulla ISS

Axiom Space si sta preparando per la sua prossima missione Ax-3, il cui lancio è previsto a gennaio a bordo della navicella spaziale SpaceX Crew Dragon diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione sarà comandata dall'ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, che guiderà un equipaggio composto da tre clienti: Walter Villadei dell'Italia, Alper Gezeravcı della Turchia e Marcus Wandt della Svezia.

Durante un recente briefing, López-Alegría e i suoi compagni di equipaggio hanno discusso il regime di addestramento per la prevista missione di due settimane. Hanno sottolineato che l'addestramento per Ax-3 è stato perfezionato sulla base delle lezioni apprese dalle precedenti missioni di Axiom Space, come Ax-1, che López-Alegría ha comandato nel 2021. Un cambiamento notevole nell'addestramento è una maggiore attenzione all'ottimizzazione della capacità di gestione del tempo dell'equipaggio sulla ISS, riconoscendolo come un aspetto cruciale delle loro operazioni. Questo adeguamento ha lo scopo di consentire a López-Alegría di offrire un'assistenza più efficace ai suoi compagni di equipaggio e di ridurre la loro dipendenza dagli astronauti professionisti a bordo.

Anche la forte esperienza dell'equipaggio come piloti militari si è rivelata vantaggiosa. Tutti e quattro i membri della squadra hanno esperienza come piloti militari, con Gezeravcı e Villadei attualmente in servizio nelle forze aeree dei loro paesi. Questa vasta formazione ed esperienza li hanno adeguatamente preparati per la missione sulla ISS.

L'addestramento continuo, iniziato circa sei mesi fa, è stato supportato dalla precedente esperienza dell'equipaggio su aerei militari, conferendo loro un vantaggio significativo durante tutto il processo di addestramento. Villadei, che fungerà da pilota per l'Ax-3, porta la preziosa esperienza del suo volo nello spazio a giugno sulla prima missione commerciale SpaceShipTwo di Virgin Galactic, Galactic 01. Questo volo suborbitale gli ha permesso di testare abilità e approcci che potrebbero essere applicati su un pianeta successiva missione ISS.

Nel complesso, l'equipaggio è fiducioso nel proprio addestramento e si sente ben preparato per la missione Ax-3. Wandt, l'astronauta “di riserva” selezionato dall'Agenzia spaziale europea (ESA) meno di un anno fa, ha affermato che la sua formazione sta procedendo rapidamente. Sebbene non abbia ancora completato l'intero programma di addestramento degli astronauti dell'ESA, si sta basando sull'addestramento alla missione di Axiom Space e si sente fiducioso nelle sue capacità.

In conclusione, Axiom Space ha perfezionato il programma di addestramento per la sua prossima missione Ax-3 per garantire la prontezza dell'equipaggio e ottimizzare le operazioni sulla ISS. Concentrandosi sulla gestione del tempo e sfruttando il background di pilota militare dell'equipaggio, Axiom Space è pronta per un'altra missione di successo di astronauta privato sulla ISS.

