Axiom Space perfeziona l'addestramento per le missioni di astronauti privati ​​sulla ISS

Axiom Space si sta preparando per la sua terza missione astronauta privata, Ax-3, il cui lancio è previsto nel gennaio 2022 su una navicella spaziale SpaceX Crew Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione sarà comandata dall'ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, a cui si uniranno tre clienti: Walter Villadei dell'Italia, Alper Gezeravcı della Turchia e Marcus Wandt della Svezia.

Durante un briefing sulla missione, López-Alegría e i suoi compagni di equipaggio hanno discusso del perfezionamento dell'addestramento implementato per l'Ax-3. Basandosi sulle lezioni apprese dalle precedenti missioni della compagnia, inclusa l'Ax-1, López-Alegría ha sottolineato l'ottimizzazione della formazione. La formazione Ax-1 comprendeva attività che non erano rilevanti per la missione e non si concentravano sulla gestione del tempo sulla ISS. Per Ax-3, López-Alegría prevede di ridurre il programma degli esperimenti per avere più tempo per assistere i suoi compagni di equipaggio e ridurre la loro dipendenza dagli astronauti professionisti a bordo della ISS.

Anche la formazione fornita da SpaceX per Crew Dragon è diventata più efficiente. López-Alegría ha espresso la fiducia che si stanno avvicinando alla “risposta perfetta” in termini di formazione per la missione. Inoltre, il background dell'equipaggio come piloti militari ha contribuito alla loro preparazione. Gezeravcı e Villadei sono membri attivi delle rispettive forze aeree e apportano alla missione preziosa formazione ed esperienza.

Sebbene Villadei abbia l'ulteriore esperienza di volare nello spazio con il volo suborbitale della Virgin Galactic, non la considera strettamente necessaria per una missione sulla ISS. Tuttavia, ha ritenuto che si trattasse di un utile volo di prova iniziale che ha contribuito a perfezionare competenze e approcci.

Wandt, che vola in base ad un accordo che coinvolge l'agenzia spaziale svedese e l'Agenzia spaziale europea (ESA), ha seguito un addestramento che si basa sulla sua precedente esperienza e completerà l'intero programma di addestramento degli astronauti dell'ESA.

L'addestramento continuo, supportato da precedenti esperienze su aerei militari, ha preparato bene l'equipaggio e ne garantisce la preparazione per l'imminente missione Ax-3.

Fonte:

- Reuters