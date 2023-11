Un astronauta svedese si prepara a intraprendere un volo spaziale rivoluzionario

Un astronauta svedese dell'Agenzia spaziale europea (ESA) si sta preparando per uno straordinario viaggio nello spazio che segnerà un progresso significativo nell'esplorazione spaziale. Marcus Wandt, tenente colonnello dell'aeronautica militare svedese, è stato selezionato per il volo Ax-3, una visita di due settimane alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). La missione, prevista non prima di gennaio 2024, è organizzata da Axiom Space con sede a Houston.

Il volo Ax-3 verrà lanciato dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, utilizzando la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX e il razzo Falcon 9. Wandt, insieme ad altri tre membri dell'equipaggio, tra cui l'ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, prenderà parte a quello che viene annunciato come un volo tutto europeo. Questa impresa sarà la sesta missione spaziale di López-Alegría, la seconda per il colonnello dell'Aeronautica Militare Italiana Walter Villadei, e il volo spaziale di debutto per Wandt e Alper Gezeravcı, il primo cittadino turco nello spazio.

Nell'ambito della nuova categoria di “astronauti del progetto” creata dall'ESA, la selezione di Wandt significa un cambiamento nell'approccio dell'agenzia all'esplorazione spaziale. Gli astronauti del progetto sono individui che hanno superato la selezione degli astronauti ma non sono stati reclutati dall'ESA finché non è emersa una specifica opportunità di volo. L'inclusione di Wandt in questo gruppo riflette l'esplorazione da parte dell'ESA di mezzi alternativi per ottenere l'accesso allo spazio attraverso voli commerciali a breve termine.

I preparativi per la missione Ax-3 non sono stati privi di sfide. Tuttavia, Wandt attesta il forte cameratismo tra i membri dell'equipaggio e la loro capacità di superare insieme gli ostacoli. Il processo di formazione, sebbene unico per la vicinanza alla data di lancio, consente discussioni interattive e sessioni di risoluzione dei problemi.

Partecipando al volo dell'Ax-3, Wandt spera di contribuire ad espandere la presenza umana nello spazio e ad ampliare i confini della conoscenza. Il finanziamento per la sua missione prevede il sostegno di vari partner, tra cui l'Agenzia spaziale svedese, la Swedish Space Corp., le forze armate svedesi e aziende come Saab e FAM.

Il coinvolgimento di Marcus Wandt nella missione Ax-3 non solo rappresenta una pietra miliare significativa per l'esplorazione spaziale svedese, ma sottolinea anche la tendenza più ampia verso l'evoluzione degli approcci ai viaggi e alla ricerca spaziale. Questo viaggio rivoluzionario non solo migliorerà la nostra comprensione dell’universo, ma ispirerà anche le generazioni future a sognare in grande e ad avventurarsi ancora più lontano nell’ignoto.

FAQ

1. Cos'è il volo Ax-3?

Il volo Ax-3 è una missione organizzata da Axiom Space che mira a inviare un equipaggio di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) utilizzando la navicella spaziale Crew Dragon di SpaceX e il razzo Falcon 9.

2. Chi è Marcus Wandt?

Marcus Wandt è un astronauta svedese e tenente colonnello dell'aeronautica militare svedese. Fa parte della nuova categoria di “progetto astronauti” creata dall'Agenzia spaziale europea (ESA) per esplorare mezzi alternativi per ottenere l'accesso allo spazio.

3. Chi altro c'è nella missione Ax-3?

La missione Ax-3 comprende l'ex astronauta della NASA Michael López-Alegría, il colonnello dell'aeronautica italiana Walter Villadei e Alper Gezeravcı, il primo cittadino turco nello spazio.

4. Quali sono le sfide affrontate durante l'addestramento per la missione Ax-3?

L'addestramento per la missione Ax-3 ha presentato sfide uniche a causa del periodo di tempo più breve prima del lancio. Tuttavia, i membri dell’equipaggio hanno superato queste sfide attraverso sessioni collaborative di risoluzione dei problemi.

5. Come viene garantito il finanziamento per la missione di Marcus Wandt?

Il finanziamento della missione di Marcus Wandt prevede il sostegno di diversi partner, tra cui l'Agenzia spaziale svedese, la Swedish Space Corp., le Forze armate svedesi, nonché aziende come Saab e FAM.