La NASA completa i test vitali sull'ambiente spaziale per il progetto AWE

Il progetto AWE della NASA ha completato con successo test cruciali nell'ambiente spaziale, aprendo la strada al suo lancio sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a novembre. L'Atmospheric Waves Experiment (AWE) mira a studiare le onde gravitazionali atmosferiche e il loro impatto sulle comunicazioni satellitari, fornendo preziose informazioni sulle connessioni tra il tempo terrestre e lo spazio.

Per garantire la sopravvivenza dello strumento e prestazioni ottimali nello spazio, l'AWE è stato sottoposto a rigorosi test ambientali. Questi includevano test di interferenza elettromagnetica e compatibilità (EMI/EMC), esposizione a fonti di rumore, test di robustezza e affidabilità, test di convalida di vibrazioni e resistenza, test di vuoto termico e calibrazione dello strumento. Lo scopo di questi test era garantire che l'AWE potesse resistere alle dure condizioni dello spazio e funzionare come previsto.

Le onde di gravità atmosferica sono oscillazioni all'interno dell'atmosfera terrestre generate da fattori come il flusso d'aria sulle catene montuose, la convezione nella bassa atmosfera o i disturbi nelle masse d'aria. Sono simili alle increspature che si formano sulla superficie di uno stagno quando vi si getta dentro un sasso. Studiando le onde gravitazionali atmosferiche, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dei loro effetti sulle comunicazioni satellitari e sulla meteorologia spaziale, consentendo in definitiva previsioni più accurate e una migliore pianificazione delle emergenze per i pianificatori delle missioni e gli operatori satellitari.

Il progetto AWE, guidato dallo Space Dynamics Laboratory (SDL) della Utah State University per la NASA, è stato progettato come uno strumento scientifico altamente sensibile e preciso. Il completamento con successo dei test sull’ambiente spaziale ci porta un passo avanti verso la scoperta dei misteri delle onde gravitazionali atmosferiche e del loro impatto sui nostri sistemi di comunicazione. [Fonte: NASA]

Definizioni:

– Onde di gravità atmosferica: oscillazioni all'interno di un mezzo fluido, come l'atmosfera terrestre, che derivano dalla forza di gravità che cerca di ristabilire l'equilibrio.

– test di interferenza elettromagnetica/compatibilità elettromagnetica (EMI/EMC): test condotti per garantire che un dispositivo non produca o emetta segnali elettromagnetici che potrebbero interferire con altre apparecchiature critiche.

– test del vuoto termico: un test condotto in una camera a vuoto per simulare le prestazioni e il funzionamento di uno strumento in un ambiente di volo simulato.

– calibrazione dello strumento: il processo di regolazione e controllo dell'accuratezza di uno strumento di misura.

– comunicazioni satellitari: comunicazioni che consentono operazioni bancarie, navigazione, telefonia, intrattenimento e altre applicazioni che utilizzano i satelliti come mezzo di trasmissione.