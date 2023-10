Esplorando i crateri vulcanici: gli astronauti si preparano per le future missioni spaziali

By

Tre astronauti di diverse agenzie spaziali hanno recentemente preso parte a una spedizione simulata a Lanzarote, in Spagna, alla ricerca di rocce interessanti sul bordo di un cratere vulcanico. Il team era composto dalla candidata astronauta della NASA Jessica Wittner, da Takuya Onishi dell'agenzia spaziale giapponese JAXA e dall'astronauta dell'ESA Thomas Pesquet.

Gli astronauti hanno esplorato il bordo della Caldera Blanca, un antico vulcano, dove hanno raccolto campioni e documentato le loro scoperte. I resti vulcanici hanno offerto agli astronauti un'opportunità unica di studiare le rocce dell'interno della Terra, preparandole per future missioni su altri corpi planetari.

Thomas Pesquet ha espresso il suo entusiasmo per il corso di geologia, affermando che il paesaggio vulcanico di Lanzarote somigliava alla superficie della Luna o di Marte. Gli astronauti non hanno indossato tute spaziali durante le missioni sul campo ma hanno utilizzato un kit contenente strumenti di analisi scientifica, come spettrometri e microscopi collegati a uno strumento all-in-one chiamato Electronic Field Book.

Durante l'addestramento, i membri dell'equipaggio si sono scambiati i ruoli, consentendo loro di acquisire esperienza in vari aspetti dell'esplorazione spaziale. Il Field Book elettronico dell'ESA, dotato di microscopio, ha svolto un ruolo cruciale nella documentazione e nell'osservazione dei campioni raccolti durante la spedizione simulata.

Questo esercizio di addestramento a Lanzarote fa parte del corso ESA PANGEA, che si concentra sulla geologia e prepara gli astronauti per le future missioni oltre la Terra. Il corso mira a fornire un'esperienza coinvolgente e realistica che simula le sfide e le condizioni che gli astronauti possono incontrare nell'esplorazione spaziale.

Nel complesso, questa spedizione simulata a Lanzarote ha permesso agli astronauti di mettere in pratica le proprie abilità nella raccolta, analisi e documentazione dei campioni. L'esperienza acquisita contribuirà alla loro preparazione per le future missioni spaziali e alla nostra comprensione delle caratteristiche geologiche di altri corpi planetari.

