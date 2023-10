Un nuovo studio suggerisce che la più grande struttura da impatto di un asteroide si trova sotto il sud del New South Wales

Gli scienziati hanno recentemente scoperto quella che potrebbe essere la più grande struttura da impatto di asteroidi sulla Terra, sepolta sotto il bacino di Murray nel sud del New South Wales, in Australia. Anche se deve ancora essere confermato, si stima che questo presunto cratere da impatto abbia un diametro di circa 520 km, il che lo rende quasi tre volte più grande della struttura da impatto di Vredefort in Sud Africa, che attualmente è considerata la più grande.

I ricercatori dell'Università del Nuovo Galles del Sud ritengono che la struttura Deniliquin, come è stata chiamata, potrebbe essersi formata circa 420 milioni di anni fa a causa di un massiccio impatto di un asteroide. Se la loro ipotesi si rivelasse vera, riscriverebbe i libri dei record, superando anche il famigerato cratere Chicxulub in Messico, noto per aver posto fine al regno dei dinosauri, che si estende per circa 150 km in larghezza.

Le strutture di impatto degli asteroidi possono essere difficili da identificare, poiché spesso rimangono nascoste sotto strati di sedimenti o sono oscurate a causa dell’erosione. Tuttavia, gli scienziati hanno recentemente scoperto nuovi metodi per rilevare queste strutture analizzando i modelli magnetici. La struttura del Deniliquin è stata individuata sulla base di questi modelli, fornendo una forte prova della sua esistenza.

Inoltre, è noto che gli impatti degli asteroidi coincidono con importanti eventi di estinzione di massa nel corso della storia, come quella che spazzò via i dinosauri. Quest’ultima scoperta suggerisce che la Terra e gli altri pianeti del nostro sistema solare furono soggetti a un numero maggiore di impatti fino a circa 3.2 miliardi di anni fa. Attualmente, ci sono 38 strutture confermate e 43 potenziali di impatto sulla Terra, che vanno dai piccoli crateri alle grandi strutture sepolte.

Mentre i ricercatori continuano le loro indagini, resta da vedere se la struttura di Deniliquin sarà ufficialmente riconosciuta come la più grande struttura da impatto di asteroidi sulla Terra. Lo scavo e lo studio di questo colossale cratere potrebbero fornire preziose informazioni sulla storia del nostro pianeta e sul ruolo degli impatti cosmici nel modellare la sua evoluzione geologica e biologica.

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è la struttura del Deniliquin?

La struttura Deniliquin è un presunto cratere da impatto di un asteroide situato sotto il bacino di Murray nel sud del New South Wales, in Australia. Se confermato, diventerebbe la più grande struttura conosciuta per l’impatto di un asteroide sulla Terra.

2. Quanto è grande la struttura di Deniliquin rispetto ad altri crateri da impatto?

Si stima che la struttura di Deniliquin abbia un diametro di circa 520 km, il che la rende quasi tre volte più grande dell’attuale più grande struttura d’impatto conosciuta, la struttura d’impatto di Vredefort in Sud Africa.

3. Quanti anni ha la struttura Deniliquin?

Gli scienziati ritengono che la struttura di Deniliquin si sia formata circa 420 milioni di anni fa dall'impatto di un asteroide.

4. Come vengono rilevate le strutture di impatto degli asteroidi?

Le strutture di impatto degli asteroidi possono essere difficili da identificare, ma possono essere rilevate attraverso vari metodi, inclusa l’analisi dei modelli magnetici sulla superficie terrestre.

5. Qual è il significato delle strutture di impatto degli asteroidi?

Le strutture di impatto degli asteroidi forniscono preziose informazioni sulla storia geologica e biologica del nostro pianeta. Sono spesso associati a eventi di estinzione di massa e hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare l’evoluzione della Terra.