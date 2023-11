Un'impresa di pompe funebri lancia le ceneri nello spazio, rendendo il ricordo celeste accessibile a tutti

Un'impresa di pompe funebri ad Adelaide sta rivoluzionando il modo in cui ricordiamo i nostri cari offrendo un'opportunità unica di inviare le loro ceneri nello spazio. Per la prima volta a livello nazionale, Alfred James Funeral Home ha collaborato con la società neozelandese Stardust Me per fornire questo straordinario servizio.

Invece di essere confinato in luoghi di riposo terrestre, un grammo di ceneri verrà ora collocato in un contenitore di titanio e inviato in orbita su un razzo Space X Falcon 9 di proprietà di Elon Musk. Mentre il razzo orbita attorno per dieci anni, il contenitore alla fine rientrerà nell'atmosfera, avvampando come una stella brillante. Questo addio celeste fornisce un luogo di riposo eterno che una volta era disponibile solo per i ricchi e famosi.

“Volevamo ridefinire la morte non solo come una fine, ma anche come una celebrazione dei ricordi vibranti che ci stanno a cuore”, ha osservato Stu Potter di Stardust Me. Questo concetto innovativo sfida la nozione di definitività associata alla morte, invitandoci a commemorare i nostri cari in un modo davvero straordinario.

Per rendere l'esperienza ancora più personale, Stardust Me ha sviluppato un'app dedicata che consente ai membri della famiglia di tracciare l'orbita della persona amata durante tutto il viaggio celeste. Per un costo leggermente superiore a quello di una sepoltura tradizionale, poco più di 3000 dollari, le persone possono ora partecipare a una commemorazione ultraterrena che offre un profondo senso di connessione con l’universo.

L'innovazione e l'accessibilità di questo servizio hanno affascinato le famiglie desiderose di esplorare il ricordo celeste. Infatti, una famiglia di Adelaide ha già deciso di lanciare le ceneri del proprio caro nella prossima missione prevista per marzo. Il loro entusiasmo è palpabile, poiché Stardust Me ha concesso loro un gettone gratuito, rendendo questo addio celestiale ancora più speciale.

Con questo servizio innovativo, Alfred James Funeral Home e Stardust Me stanno rimodellando il modo in cui percepiamo e onoriamo la memoria dei nostri cari defunti. Unendo scienza ed emozione, stanno aprendo una frontiera celeste che offre una prospettiva fresca e stimolante sul viaggio oltre la vita.

FAQ:

D: Come funziona il servizio di trasferimento delle ceneri nello spazio?

R: Le ceneri vengono poste in un contenitore di titanio e inviate in orbita su un razzo Space X Falcon 9 di proprietà di Elon Musk. Dopo dieci anni di orbita, il container rientra nell'atmosfera, avvampando come una stella.

D: I membri della famiglia possono tracciare l'orbita delle ceneri della persona amata?

R: Sì, Stardust Me ha sviluppato un'app che consente ai membri della famiglia di seguire l'orbita delle ceneri della persona amata durante tutto il viaggio celeste.

D: Quanto costa il servizio di trasferimento delle ceneri nello spazio?

R: Il costo di questo servizio è di poco superiore ai 3000 dollari, paragonabile ad una sepoltura tradizionale.

D: Questo servizio è disponibile solo per i ricchi e famosi?

R: No, questo servizio mira a rendere il ricordo celeste accessibile a tutti gli individui, fornendo un tributo straordinario ed eterno ai loro cari.