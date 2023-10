L'aurora su Urano fornisce approfondimenti sui campi magnetici planetari

By

Gli astronomi dell'Università di Leicester hanno fatto una scoperta rivoluzionaria. Per la prima volta hanno confermato l'esistenza di un'aurora infrarossa su Urano. Questa scoperta significativa non solo fa luce sui misteri che circondano i campi magnetici dei pianeti nel nostro sistema solare, ma solleva anche intriganti possibilità sul potenziale della vita su altri mondi lontani.

Lo studio dell'aurora infrarossa (IR) di Urano è in corso dal 1992, con precedenti osservazioni limitate alle aurore ultraviolette (UV). I ricercatori hanno utilizzato specifiche lunghezze d’onda della luce emessa dal pianeta per catturare queste misurazioni aurorali a infrarossi, fornendo informazioni senza precedenti sull’atmosfera e sul campo magnetico del pianeta.

Uno dei fattori chiave che rendono Urano e Nettuno unici nel nostro sistema solare sono i loro campi magnetici disallineati. Gli scienziati sono da tempo perplessi sul motivo per cui questi campi magnetici non si allineano con gli assi di rotazione dei pianeti. L’aurora appena scoperta su Urano potrebbe contenere la chiave per comprendere questo fenomeno.

Le aurore si formano quando le particelle cariche nell'atmosfera entrano in collisione con le linee del campo magnetico di un pianeta. Sulla Terra, ciò si traduce nelle maestose luci del Nord e del Sud. Tuttavia, su pianeti come Urano, dove l’atmosfera è composta prevalentemente da idrogeno ed elio, l’aurora emette luce nello spettro infrarosso.

Analizzando le righe di emissione nell'aurora infrarossa, i ricercatori sono stati in grado di determinare le variazioni nella densità di H3+ nell'atmosfera di Urano. Questo aumento di densità, abbinato a pochi cambiamenti di temperatura, conferma la presenza di un'aurora infrarossa. Queste scoperte non solo migliorano la nostra comprensione dei campi magnetici dei pianeti esterni, ma sono anche promettenti nell’identificazione di altri mondi potenzialmente abitabili.

L'autrice principale Emma Thomas, dottoranda presso l'Università di Leicester, spiega che l'aurora energetica potrebbe essere responsabile delle temperature più elevate osservate su pianeti giganti gassosi come Urano. Questa scoperta rappresenta un’entusiasmante opportunità per indagare ulteriormente la connessione tra aurore, campi magnetici e caratteristiche atmosferiche sugli esopianeti.

Questa svolta segna il culmine di 30 anni di ricerca sulle aurore di Urano e apre un nuovo capitolo nella nostra esplorazione di questi fenomeni affascinanti. La conoscenza acquisita dallo studio delle aurore giganti di ghiaccio approfondirà la nostra comprensione dei campi magnetici planetari all’interno del nostro sistema solare, oltre a informare le future indagini sugli esopianeti e persino sulla Terra stessa.

FAQ

Cos'è un'aurora?

Un'aurora è uno spettacolo di luce naturale che si verifica quando le particelle cariche del Sole si scontrano con l'atmosfera di un pianeta, creando fenomeni colorati e luminosi.

Perché i campi magnetici di Urano e Nettuno sono disallineati?

Gli scienziati devono ancora comprendere appieno il motivo per cui Urano e Nettuno hanno campi magnetici disallineati. Questo rimane un argomento di ricerca in corso.

Come hanno fatto i ricercatori a confermare l'esistenza dell'aurora infrarossa su Urano?

I ricercatori hanno utilizzato specifiche lunghezze d’onda della luce emessa da Urano per acquisire misurazioni aurorali a infrarossi. Analizzando queste misurazioni, hanno potuto accertare la presenza dell'aurora infrarossa.

Cosa può dirci lo studio dell'aurora di Urano sugli altri pianeti?

Lo studio dell'aurora di Urano fornisce informazioni sulla connessione tra i campi magnetici e le caratteristiche atmosferiche sugli esopianeti. Questa conoscenza può aiutare gli scienziati a prevedere la potenziale abitabilità di altri mondi.