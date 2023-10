La scienza dietro la fisica degli attosecondi e la necessità di una precisione degli yoctosecondi

Nel mondo della fisica, le scale temporali al livello degli attosecondi sono incredibilmente importanti per comprendere i processi che si verificano ai livelli più fondamentali della realtà. Recentemente, un trio di fisici è stato insignito del Premio Nobel per la fisica per il loro lavoro nello sviluppo di metodi per sondare la fisica su scale temporali così ridotte.

Un attosecondo è un'unità di tempo incredibilmente breve, che rappresenta solo 1 parte su 10^18 di secondo, o un miliardesimo di miliardesimo di secondo. Sebbene questo livello di precisione sia impressionante, non è ancora abbastanza veloce per misurare tutto ciò che accade in natura. In natura esistono quattro forze fondamentali: la gravitazione, l’elettromagnetismo, la forza nucleare debole e la forza nucleare forte. La fisica dell'attosecondo livello può descrivere le interazioni gravitazionali ed elettromagnetiche, così come la maggior parte delle interazioni deboli. Tuttavia, non può spiegare le interazioni mediate dalla forza nucleare forte.

Per comprendere veramente l'universo, gli scienziati devono approfondire il regno della fisica delle particelle e raggiungere una precisione dello yottosecondo (~10^-24 secondi). Il livello di precisione dello yottosecondo consentirebbe agli scienziati di studiare e spiegare tutte le interazioni fondamentali nel nostro universo.

Il Modello Standard della fisica delle particelle spiega le tre forze quantistiche fondamentali nel nostro universo: elettromagnetismo, forza debole e forza forte. Includendo la gravità, sono necessarie un totale di 26 costanti fondamentali per comprendere appieno il nostro universo.

La velocità della luce gioca un ruolo cruciale negli esperimenti di fisica delle particelle di precisione. Quando le particelle si scontrano a velocità vicine alla luce, i detriti delle collisioni possono essere analizzati per ricostruire cosa è accaduto durante le collisioni. La velocità della luce consente agli scienziati di convertire le misurazioni del tempo in distanze, fornendo preziose informazioni sulle particelle coinvolte.

In conclusione, la fisica degli attosecondi ha fornito preziose informazioni sulle forze fondamentali del nostro universo. Tuttavia, per comprendere appieno la complessità delle interazioni delle particelle, gli scienziati devono raggiungere una precisione ancora maggiore sulla scala temporale dello yottosecondo.

Fonte:

– Premio Nobel per la fisica per lo sviluppo di metodi per sondare la fisica degli attosecondi

– Definizione di attosecondo: 1 parte in 10^18 di secondo

– Definizione di yottosecondo: 10^-24 secondi

– Il ruolo della velocità della luce negli esperimenti di fisica delle particelle di precisione