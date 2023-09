I neuroscienziati si scontrano sulla teoria dell’informazione integrata

I neuroscienziati sono impegnati in un acceso dibattito sulla validità e sulle implicazioni della Teoria dell'informazione integrata (IIT). Oltre 100 importanti neuroscienziati hanno recentemente firmato una lettera in cui denunciano l’IIT come “pseudoscienza”, citando le sue origini panpsichiste e le implicazioni secondo cui la coscienza è diffusa in tutto l’universo. Tuttavia, questo aspetto non è stato menzionato in un articolo di Nature.

L'IIT, sviluppato dal neuroscienziato Giulio Tononi, presuppone che la coscienza nasca in qualsiasi sistema in cui i componenti scambiano informazioni in modo matematicamente definito. Nonostante sia sostenuto dal neuroscienziato Christof Koch e dal filosofo David Chalmers, lo scrittore scientifico John Horgan vede l’IIT, insieme a tutte le teorie generali sulla coscienza, come una pseudoscienza. Horgan sostiene che anche la fisica, considerata la disciplina più rigorosa, è piena di pseudoscienza, citando come esempi la teoria dell’inflazione, la teoria del multiverso e la teoria delle stringhe.

È interessante notare che Horgan collega il dibattito sulla coscienza alla controversa questione dell’aborto. Sottolinea che maggiore è la sensibilità attribuita a entità come embrioni umani di una settimana, maggiori sono i diritti che dovrebbero essere garantiti. I firmatari della lettera condividono questa preoccupazione, sottolineando la necessità di proteggere il pubblico dalla disinformazione scientifica. Ciò è in linea con il punto di vista di Horgan secondo cui anche i giornalisti scientifici hanno il dovere di fornire una prospettiva giusta e veritiera.

Il neuroscienziato Erik Hoel, stretto collaboratore di Tononi, sostiene l'IIT e contesta l'accusa di pseudoscienza. Hoel avverte che le lotte intestine e le critiche eccessive potrebbero danneggiare il campo della ricerca sulla coscienza, portando potenzialmente a un altro “inverno della coscienza” e ostacolando il progresso. Solleva preoccupazioni sull’uso improprio del termine “disinformazione scientifica”, paragonandolo alla politicizzazione di argomenti come la teoria delle fughe di dati di laboratorio di Covid.

Nell’affrontare il panpsichismo, Hoel chiarisce che l’IIT non crede che la coscienza sia diffusa ovunque come una marmellata in tutto l’universo. Ciò suggerisce che la coscienza è limitata ai meccanismi interattivi con il più alto grado di informazione integrata, come il cervello. Tuttavia, i firmatari della lettera sollevano dubbi sul fatto che le conclusioni dell'IIT sui feti in fase iniziale dotati di coscienza debbano essere considerate disinformazione scientifica per considerazioni politiche.

Il dibattito sull’IIT rivela una divisione tra i neuroscienziati, con opinioni contrastanti sulla sua validità scientifica e sulle implicazioni che ha per varie questioni etiche e politiche. Mentre i critici denunciano il panpsichismo come una minaccia al facile accesso all’aborto, i sostenitori si oppongono alla sua liquidazione come pseudoscienza. Man mano che la discussione prosegue, diventa chiaro che i veri avversari non sono le forze esterne ma gli stessi scienziati.