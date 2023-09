Laser spin-ottico coerente e controllabile sviluppato dai ricercatori Technion

By

I ricercatori del Technion hanno ottenuto un risultato rivoluzionario nel campo dell'ottica spin-ottico su scala atomica creando un laser spin-ottico da un singolo strato atomico. Questa innovazione non richiede l'uso di campi magnetici o temperature criogeniche, ampliando i confini di ciò che si riteneva possibile in questo campo.

La svolta si basa su interazioni coerenti dipendenti dallo spin tra un singolo strato atomico e un reticolo di spin fotonico confinato lateralmente. Questo reticolo supporta stati spin-valley ad alto Q attraverso la suddivisione dello spin fotonica di tipo Rashba di uno stato legato nel continuo. I risultati di questa ricerca sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Nature Materials e presentati nel Research Briefing della rivista.

Questo risultato ha implicazioni significative sia per i fenomeni classici che per quelli quantistici dipendenti dallo spin. Apre nuove possibilità per la ricerca fondamentale e lo sviluppo di dispositivi optoelettronici che utilizzano sia gli spin degli elettroni che quelli dei fotoni.

Lo studio è stato condotto da ricercatori del Technion in collaborazione con l'Università di Tel Aviv. Il gruppo di ricerca coinvolto in questo studio è associato all’Helen Diller Quantum Center e al Russel Berrie Nanotechnology Institute.

I ricercatori sono stati in grado di ottenere stati di spin-split ad alto Q costruendo reticoli di spin fotonici con diverse proprietà di simmetria. Questi reticoli sono costituiti da un nucleo ad asimmetria di inversione e un rivestimento a simmetria di inversione integrato con un monostrato WS2. Il monostrato funge da materiale di guadagno e possiede pseudospin a valle unici, consentendo il controllo attivo delle sorgenti luminose spin-ottiche senza la necessità di campi magnetici.

Nelle microcavità spin-valley integrate nel monostrato, il laser eccitonico spin-ottico viene ottenuto a temperatura ambiente attraverso un forte feedback ottico. Lo stato di perdita minima del sistema può essere regolato dalla polarizzazione della pompa, fornendo il controllo sull'intensità del laser e sulla coerenza spaziale.

Questa ricerca apre nuove strade per lo sviluppo di sorgenti luminose spin-ottiche a emissione superficiale. Fa anche un passo avanti verso il raggiungimento dell’entanglement tra gli eccitoni valle per l’informazione quantistica.

Lo sviluppo di questo laser spin-ottico coerente e controllabile dimostra il potenziale dell'ottica spin e le sue applicazioni in vari campi.

