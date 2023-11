Venere: svelare i misteri di un pianeta inospitale

I dati appena rilasciati da un telescopio della NASA in disuso hanno fornito informazioni rivoluzionarie sull’atmosfera di Venere. Questa recente rivelazione, pubblicata sulla rinomata rivista Nature Communications, svela la presenza di ossigeno atomico sul lato illuminato del pianeta. Sebbene osservazioni precedenti avessero dedotto questo fenomeno, si tratta della prima rilevazione diretta a confermarne l’esistenza.

Lo studio spiega che l'ossigeno, fondamentale per sostenere la vita come la conosciamo, viene prodotto quando l'anidride carbonica e il monossido di carbonio si decompongono a causa dell'esposizione alla luce solare sul lato diurno di Venere. Successivamente, i modelli di circolazione all'interno dell'atmosfera del pianeta trasportano l'ossigeno anche verso il lato notturno. Questa scoperta non solo aiuta a comprendere le nette differenze tra l’atmosfera di Venere e quella della Terra, ma supporta anche le future missioni spaziali su Venere.

I ricercatori hanno utilizzato l’Osservatorio Stratosferico per l’Astronomia Infrarossa (SOFIA) della NASA per fare questa scoperta significativa. SOFIA, ospitato all'interno di un Boeing 747SP, ha utilizzato il suo potente telescopio da 2.5 metri per rilevare la presenza di ossigeno a circa 60 miglia sopra la superficie di Venere durante le osservazioni condotte nel novembre 2021. Sebbene SOFIA sia ormai in pensione, il suo contributo alla conoscenza scientifica è duraturo .

Venere, un pianeta delle dimensioni della Terra situato a una distanza simile dal sole, ospita quantità comparabili di carbonio. Eppure possiede un’atmosfera densa che è 50 volte più concentrata di quella terrestre, con nubi di acido solforico che avvolgono il pianeta. Mentre la temperatura di queste nubi rimane a circa 86°F, la superficie di Venere può raggiungere i 900°F roventi, capaci di sciogliere il piombo.

Prima della recente scoperta, erano sorte speculazioni sull'abitabilità di Venere nei suoi primi anni. Tuttavia, uno studio dell’Università di Chicago ha sfatato queste nozioni. Le simulazioni al computer dello studio hanno rivelato possibilità limitate per Venere di trattenere l'acqua e mantenere temperature moderate adatte all'emergere della vita.

Mentre il rilevamento dell’ossigeno atomico su Venere è rivoluzionario, la precedente scoperta del gas fosfina nella sua atmosfera ha suscitato ancora più entusiasmo. La fosfina, un gas infiammabile e tossico sulla Terra, è considerata un potenziale indicatore della vita extraterrestre. Questa scoperta suggerisce l’intrigante chimica all’interno delle nubi di Venere e aumenta la possibilità che vi sia vita microbica in grado di resistere all’acidità estrema.

La nuova comprensione dell’atmosfera di Venere non solo migliora la nostra comprensione del nostro pianeta vicino, ma illumina anche la ricerca della conoscenza sugli esopianeti, pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. Riconoscere perché Venere è inospitale mentre la Terra prospera è cruciale nella nostra ricerca di ambienti abitabili oltre il nostro sistema solare.

Tre missioni imminenti, DAVINCI della NASA, VERITAS della NASA e EnVision dell'Agenzia spaziale europea, si stanno preparando ad approfondire i misteri di Venere. Queste missioni esploreranno rispettivamente la superficie del pianeta, analizzeranno i suoi vulcani e ne scruteranno l'interno. Svelando di più su Venere, ci avviciniamo sempre più alla scoperta dei segreti del nostro mondo e del potenziale per la vita altrove nell’universo.

FAQ:

D: Qual è il significato della scoperta dell'ossigeno atomico su Venere?

R: Il rilevamento dell'ossigeno atomico su Venere fornisce informazioni cruciali sulla composizione e sui processi dell'atmosfera del pianeta. Aiuta gli scienziati a comprendere le grandi differenze tra Venere e la Terra e supporta la futura esplorazione di Venere.

D: Come è stata ottenuta la rilevazione dell'ossigeno atomico?

R: I ricercatori hanno utilizzato l'Osservatorio stratosferico per l'astronomia a infrarossi (SOFIA) della NASA per rilevare direttamente l'ossigeno atomico su Venere. SOFIA ha utilizzato il suo telescopio da 2.5 metri di diametro alloggiato all'interno di un Boeing 747SP per osservare e analizzare l'atmosfera del pianeta.

D: Quali sono le prossime missioni su Venere?

R: Tre missioni: DAVINCI della NASA, VERITAS della NASA e EnVision dell'Agenzia spaziale europea - sono attualmente in preparazione. DAVINCI farà atterrare una sonda sulla superficie di Venere, VERITAS mapperà i vulcani del pianeta dall'orbita ed EnVision analizzerà l'interno del pianeta e monitorerà le tracce di gas nell'atmosfera.