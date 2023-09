Utilizzo degli orologi atomici per rilevare la materia oscura

Gli scienziati dell’Università del Sussex e del National Physical Laboratory nel Regno Unito hanno proposto un nuovo modo per rilevare alcune particelle di piccola massa che potrebbero far parte della sfuggente materia oscura. È noto che la materia oscura, sebbene non osservata direttamente, ha effetti sull’universo che non possono essere spiegati dai nostri attuali modelli fisici.

I ricercatori suggeriscono che gli orologi atomici, noti per la loro precisione senza precedenti nella misurazione del tempo, potrebbero essere utilizzati per rilevare queste particelle. Gli orologi atomici misurano le minuscole oscillazioni degli atomi durante la transizione tra gli stati energetici. Qualsiasi interruzione causata da una particella di materia oscura ultraleggera che interagisce con particelle di materia regolari potrebbe essere potenzialmente rilevata da questi orologi.

Lo studio ha innanzitutto proposto modelli teorici per misurare le variazioni nei tempi dell'orologio atomico. Per convalidare il loro approccio, i ricercatori hanno poi preso le letture degli orologi atomici esistenti. Il prossimo passo sarebbe quello di organizzare un esperimento in cui si possano confrontare due orologi atomici, di cui uno più suscettibile alle variazioni delle costanti fondamentali.

In questo particolare studio sono state esaminate due costanti fondamentali: la costante di struttura fine e il rapporto di massa elettrone-protone. Entrambe queste costanti potrebbero essere interrotte dalle interazioni con alcune particelle ultraleggere, come l’ipotetico assione, che si teorizza essere responsabile degli effetti della materia oscura. Misurando l’entità di queste interruzioni, si potrebbe potenzialmente indicare la presenza delle particelle.

Gli orologi atomici hanno applicazioni di vasta portata oltre la misurazione del tempo. Sono stati utilizzati per studiare lo spostamento verso il rosso gravitazionale, esplorare la fisica quantistica e studiare modi per trasmettere e archiviare informazioni quantistiche. Ora, con la possibilità di utilizzare gli orologi atomici come rilevatori di materia oscura, questi strumenti potrebbero aprire un nuovo campo di ricerca.

I ricercatori sottolineano che le loro scoperte non si basano su teorie preesistenti e che i modelli che hanno sviluppato hanno la flessibilità necessaria per essere applicati ad altri fenomeni inspiegabili. Lo studio, che è stato pubblicato sul New Journal of Physics, fornisce una strada promettente per osservare e comprendere l’enigmatica materia oscura.

Definizioni:

– Orologi atomici: strumenti che misurano il tempo utilizzando le oscillazioni degli atomi mentre si muovono tra stati energetici, noti per la loro eccezionale precisione.

– Materia oscura: una misteriosa forma di materia che non emette, assorbe o riflette la luce e la cui esistenza è dedotta dai suoi effetti gravitazionali sulla materia visibile.

– Costanti fondamentali: valori che descrivono le leggi dell’Universo, come la costante di struttura fine e il rapporto di massa elettrone-protone.

– Assione: un’ipotetica particella che è un potenziale candidato per la materia oscura.

