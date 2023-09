Misteriosi circoli fatati trovati nei deserti di tre continenti

Una valutazione globale globale ha rivelato che i cerchi fatati, misteriose zone aride di terreno che punteggiano i deserti della Namibia e dell’Australia, sono più diffusi di quanto si credesse in precedenza. Questi “pavimenti” circolari e sterili compaiono nelle regioni desertiche e sono caratterizzati da terra secca e nuda circondata da bassa vegetazione erbosa. La valutazione ha identificato 263 siti in tre continenti, inclusi paesi come Namibia, Australia, Sahel, Madagascar e Asia centro-occidentale. Guidato dallo scienziato ambientale Emilio Guirado dell'Università di Alicante in Spagna, lo studio offre preziose informazioni sull'ecologia e sulla biogeografia di questi intriganti modelli di vegetazione.

La causa dei circoli fatati rimane incerta, sebbene l'ipotesi che le termiti svolgano un ruolo sia stata ampiamente discussa. Tuttavia, ricerche recenti e conoscenze antiche suggeriscono che i minuscoli insetti potrebbero effettivamente essere coinvolti. Un’altra ipotesi afferma che i cerchi aiutano la vegetazione a ottimizzare le scarse risorse idriche. Tuttavia, la disparità nei modelli di drenaggio tra Namibia e Australia aggiunge complessità a questa teoria. È stata presa in considerazione anche l'idea che altre specie vegetali rilascino tossine, ma da allora è stata esclusa.

Lo studio ha affrontato la sfida di accedere a queste regioni inospitali per la ricerca utilizzando droni e immagini satellitari. I ricercatori hanno condotto un’indagine sistematica utilizzando immagini satellitari ad alta risoluzione e hanno utilizzato l’apprendimento automatico per analizzare oltre mezzo milione di appezzamenti di terreno in tutto il mondo. L’analisi ha identificato 263 località con modelli di vegetazione simili a cerchi fatati, espandendo la distribuzione conosciuta a nuovi paesi e continenti come il Sahel, il Sahara occidentale, il Corno d’Africa, il Madagascar, l’Asia sudoccidentale e l’Australia centrale e sudoccidentale.

I ricercatori hanno trovato caratteristiche comuni tra tutti i siti del Circolo Fatato, tra cui un ambiente desertico secco e arido, alte temperature, elevata stagionalità delle precipitazioni, terreno povero di nutrienti e un alto contenuto di sabbia. Inoltre, lo studio ha scoperto che le aree con anelli fatati mostrano una produttività della vegetazione più stabile nel tempo rispetto alle aree circostanti senza anelli fatati. Queste informazioni aiuteranno a restringere la causa di queste formazioni enigmatiche identificando i fattori specifici della regione che contribuiscono alla loro comparsa.

L’atlante globale prodotto da questo studio non solo amplia la nostra comprensione della biogeografia dei cerchi fatati, ma consente anche ricerche future sulle implicazioni funzionali di questi modelli di vegetazione. Comprendere i meccanismi alla base dei circoli fatati è essenziale per studiare la stabilità degli ecosistemi e la loro resilienza ai cambiamenti climatici.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze