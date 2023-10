Campioni di asteroidi provenienti da Bennu ritornano sani e salvi sulla Terra

By

Domenica 24 settembre campioni dell'asteroide Bennu sono tornati con successo sulla Terra. Questo è stato il risultato di una missione effettuata dalla navicella spaziale della NASA OSIRIS-Rex, lanciata nel 2016 con l'obiettivo di raccogliere campioni dall'asteroide e riportarli sulla Terra. La navicella spaziale è arrivata a Bennu nel 2018, dove ha trascorso due anni a mappare e studiare la superficie dell'asteroide prima di stabilire un contatto e raccogliere un campione.

Bennu, scoperto nel 1999, è un asteroide tondeggiante di circa mezzo chilometro di dimensione. Si pensa che sia il resto di un asteroide più grande che potrebbe essersi scontrato con un'altra roccia spaziale in un lontano passato. La composizione di Bennu è ricca di carbonio, il che lo rende un prezioso obiettivo per lo studio. Analizzando i campioni di Bennu, gli scienziati sperano di ottenere informazioni sulla formazione del nostro sistema solare e sul potenziale pericolo di impatti di asteroidi sulla Terra.

La missione OSIRIS-Rex segna il secondo tentativo riuscito della NASA di riportare materiale dallo spazio profondo. La sua prima missione robotica di ritorno del campione, la missione Genesis, ha catturato particelle di vento solare ma sfortunatamente la fase di recupero ha provocato la contaminazione delle particelle. La missione Stardust, invece, ha recuperato con successo materiale dalla coda della cometa Wild-2.

Dopo aver lasciato l'orbita di Bennu, la navicella spaziale OSIRIS-Rex ha iniziato il suo viaggio di ritorno sulla Terra nel maggio 2021. Il 24 settembre 2023, la capsula di recupero contenente i campioni di Bennu è rientrata nell'atmosfera terrestre ed è atterrata in sicurezza nel deserto dello Utah. I campioni verranno conservati in un ambiente sterile presso il Johnson Space Center della NASA prima di essere distribuiti ai laboratori scientifici di tutto il mondo, incluso il Canada.

Gli scienziati canadesi hanno svolto un ruolo significativo nella missione, sviluppando e fornendo un altimetro laser ottico per determinare la posizione migliore in cui la navicella spaziale avrebbe potuto atterrare su Bennu. Di conseguenza, riceveranno circa il XNUMX% del campione restituito per lo studio. Si prevede che i campioni di Bennu forniranno preziose informazioni sulla formazione del sistema solare e sul potenziale della vita su altri corpi celesti.

Fonti: NASA, ABC News