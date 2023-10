La minaccia dell’innalzamento del livello del mare: lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia

Sotto la superficie delle nostre pittoresche spiagge britanniche si nasconde un pericolo imminente che ha attirato l’attenzione degli scienziati di tutto il mondo. L’innalzamento accelerato del livello del mare, unito all’impatto di tempeste invernali sempre più potenti, rappresenta una grave minaccia per i nostri paesaggi costieri. Mentre il clima della Terra continua a riscaldarsi, uno dei principali colpevoli di questo fenomeno inquietante è la calotta glaciale della Groenlandia.

Estendendosi per uno spessore impressionante di 3 chilometri (poco meno di 2 miglia), la calotta glaciale della Groenlandia racchiude nelle sue profondità ghiacciate il potenziale per innalzare il livello globale del mare di ben 7 metri (23 piedi), se dovesse sciogliersi completamente. L’urgenza di comprendere il punto di non ritorno, oltre il quale lo scioglimento della Groenlandia diventerà irreversibile, è cresciuta solo negli ultimi anni.

Uno studio stimolante pubblicato sulla stimata rivista Nature ha fatto luce su questo momento cruciale. Rivela che la soglia per lo scioglimento irreversibile si trova entro un intervallo di temperature compreso tra 1.7 e 2.3 gradi Celsius (da 3.1 a 4.1 gradi Fahrenheit) sopra i livelli preindustriali. Ciò che è sconcertante è che già da diversi mesi quest’anno stiamo superando il limite inferiore di questa fascia. Con le attuali proiezioni che indicano un potenziale aumento della temperatura globale fino a 3 gradi Celsius (5.4 gradi Fahrenheit) entro la fine di questo secolo, ci troviamo estremamente vicini a questo punto critico.

Anche se il processo di scioglimento si svilupperà gradualmente, dando alle comunità un po’ di tempo per adattarsi e trasferirsi nell’entroterra, c’è un barlume di speranza delineato nella ricerca. Se fossimo in grado di frenare l’aumento della temperatura e riportarlo al livello di 1.5 gradi Celsius (2.7 gradi Fahrenheit), il processo di fusione alla fine cesserebbe. Tuttavia, gli scienziati avvertono che anche il raggiungimento di questo obiettivo non ci salverebbe dalle conseguenze che stiamo già affrontando. Quando raggiungeremo una diminuzione della temperatura di 1.5 gradi Celsius, le nostre coste saranno già alle prese con un livello del mare da 2 a 3 metri (da 6.5 ​​a 9.8 piedi) più alto di quello attuale.

L’urgente necessità di agire non è mai stata così chiara. Con l’intensificarsi degli sforzi globali per combattere il cambiamento climatico, è fondamentale riconoscere la gravità della situazione e lavorare per mitigarne l’impatto. In caso contrario, modificheremmo per sempre i nostri paesaggi costieri, sommergendo coste e scogliere preziose sotto le implacabili onde di un mare in aumento.

