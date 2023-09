Undici individui armati di picconi, spazzole e pale stanno lavorando diligentemente insieme per scoprire i resti di uno straordinario scheletro di dinosauro di 95 milioni di anni. Questi volontari dilettanti trascorrono le loro giornate raschiando il terreno sotto la stazione di Belmont, una proprietà situata nella città dell'entroterra di Winton, nel Queensland. Mentre il sole cocente li picchia, questi “scavatori” dedicati rimangono di buon umore mentre cercano ossa preistoriche.

Tra questi volontari entusiasti c'è Ali Calvey, un autoproclamato "dinosauro tragico" che partecipa agli scavi dal 2008. Infatti, la signora Calvey ha partecipato a 14 scavi in ​​totale e si è persino trasferita a Winton con il suo partner per fare volontariato presso il Museo dell'era dei dinosauri. Trascorre cinque giorni alla settimana in laboratorio preparando i campioni da esporre.

L’Australia, con le sue accessibili opportunità di volontariato, è diventata uno dei luoghi più favoriti a livello globale per gli scienziati cittadini interessati ai dinosauri. Winton, in particolare, è emersa come la capitale dei dinosauri del paese. L'apertura del Museo dell'Era dei Dinosauri nel 2009 da parte dell'allevatore David Elliott ha reso la città una destinazione popolare per il paleoturismo, contribuendo con circa 70 milioni di dollari all'industria del turismo nell'outback del Queensland.

Per una regione alle prese con la siccità e con una popolazione in declino, il successo del museo ha portato il sostegno economico tanto necessario. Il curatore di paleontologia del museo, Matthew Herne, è stato testimone del crescente interesse per il passato preistorico del Queensland e lo considera un enorme impulso per le comunità dell'entroterra.

Il Museo dell'Età dei Dinosauri conduce da più di vent'anni scavi di una settimana nelle proprietà dell'entroterra, contribuendo alla continua scoperta di nuovi fossili. Dissotterrare queste ossa, anche quelle piccole come una gomma, può essere una sfida nel vasto e arido paesaggio dell’entroterra del Queensland. Tuttavia, la passione e la dedizione delle persone comuni che partecipano a questi scavi hanno portato a scoperte straordinarie.

I pensionati, spesso con una passione permanente per i dinosauri, costituiscono una parte significativa dei partecipanti agli scavi. Questi individui, con le loro capacità e la loro abbondante energia, vogliono contribuire a qualcosa di significativo durante gli anni della pensione. Karyn Deane, una pensionata che ha viaggiato per oltre 25 ore in treno e autobus per unirsi agli scavi, esprime la sua eccitazione alla prospettiva di trovare qualcosa vecchio di milioni di anni.

Un ritrovamento particolarmente speciale durante questi scavi è il sauropode dal collo lungo, ritenuto il più grande dinosauro dell'Australia. Le ossa attualmente scoperte appartengono probabilmente alla stessa specie di cui l'allevatore David Elliott scoprì un femore fossilizzato nel 1999. Questo sauropode, affettuosamente soprannominato Elliot, ha un grande significato personale per il signor Elliott, poiché la sua scoperta ha avuto un impatto significativo sulla sua vita.

La passione e la dedizione di questi feroci appassionati di dinosauri hanno trasformato quella che un tempo era una misera attrazione turistica in un'industria fiorente che attira visitatori da tutto il mondo. Guardando al futuro, gli scavatori e gli scienziati continuano la loro ricerca per portare alla luce nuovi tesori, rendendo l'entroterra del Queensland una destinazione essenziale per gli amanti dei dinosauri di tutto il mondo.

Fonte:

– ABC Western Queensland: Heidi Sheehan – [Link da sostituire]