Immagine spettacolare di NGC 4654: una galassia a spirale intermedia nell'ammasso della Vergine

Il telescopio spaziale Hubble ha catturato un'immagine maestosa della galassia a spirale intermedia NGC 4654. Situata nella costellazione della Vergine, questa galassia ha caratteristiche sia di spirali non barrate che di spirali barrate. Il suo centro luminoso e le braccia stellate vorticose lo rendono uno spettacolo accattivante. NGC 4654 si trova appena a nord dell'equatore celeste, rendendola visibile sia dall'emisfero settentrionale che da quello meridionale. Questa galassia si trova a circa 55 milioni di anni luce dalla Terra.

NGC 4654 è tra le galassie dell'ammasso della Vergine che mostrano una distribuzione asimmetrica di stelle e gas di idrogeno neutro. Gli astronomi ritengono che potrebbe essere sottoposto a un processo chiamato “ram Pressure Stripping”. Mentre questa galassia si muove attraverso il plasma surriscaldato noto come mezzo intraammasso nell’ammasso di galassie della Vergine, l’attrazione gravitazionale esercita una pressione su NGC 4654. Questa pressione, simile alla sensazione del vento in una giornata tranquilla per un motociclista, spoglia la galassia dei suoi gas. Di conseguenza, sul lato sud-orientale di NGC 4654 si è formata una lunga e sottile coda di idrogeno gassoso.

È interessante notare che la maggior parte delle galassie che sperimentano lo stripping della pressione di ariete possiedono una quantità minima di gas freddo, che impedisce la loro capacità di formare nuove stelle. Tuttavia, NGC 4654 mantiene tassi di formazione stellare coerenti con galassie di dimensioni simili. Ciò suggerisce che NGC 4654 sia un’eccezione a questo modello.

NGC 4654 ha anche sperimentato un'interazione con la galassia compagna NGC 4639 circa 500 milioni di anni fa. Gli effetti gravitazionali di NGC 4639 hanno estratto il gas lungo il bordo di NGC 4654, inibendo la formazione stellare in quella regione. Di conseguenza, questa interazione ha portato alla distribuzione asimmetrica delle stelle all’interno di NGC 4654.

Gli scienziati studiano le galassie come NGC 4654 per comprendere meglio la relazione tra le giovani stelle e il gas freddo da cui si formano. Il telescopio spaziale Hubble, gestito dalla NASA, svolge un ruolo cruciale nel catturare immagini così mozzafiato, consentendo ai ricercatori di approfondire i misteri dell'universo.

– Telescopio spaziale Hubble della NASA, ESA e J. Lee (Space Telescope Science Institute); Elaborazione: Gladys Kober (NASA/Università Cattolica d'America)