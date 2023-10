Astroscale riceve un finanziamento di 80 milioni di dollari dal Ministero giapponese per la missione sulla spazzatura spaziale

Astroscale, una società di rimozione di detriti spaziali, ha ottenuto finanziamenti fino a 80 milioni di dollari dal Ministero giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia (MEXT) per un'importante missione per combattere la spazzatura spaziale. Il finanziamento consentirà ad Astroscale di sviluppare una missione dimostrativa di ispezione in orbita volta a acquisire immagini e diagnosticare un satellite defunto nello spazio.

La selezione di Astroscale per questo progetto è stata effettuata attraverso il programma Small and Business Innovation Research di MEXT, con la durata prevista del progetto fino a marzo 2028. Il valore totale del progetto è stimato a circa 12 miliardi di yen (circa 80 milioni di dollari).

Il finanziamento non solo supporterà Astroscale nel far avanzare la tecnologia necessaria per il complesso lavoro orbitale, ma migliorerà anche le sue capacità nell’ispezione e nella caratterizzazione di vari veicoli spaziali attivi e grandi oggetti detriti nello spazio. Astroscale, che ha sede in Giappone e filiali nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Francia e Israele, è focalizzata sullo sviluppo di soluzioni innovative per affrontare il crescente problema dei detriti spaziali.

I detriti spaziali sono diventati un problema urgente negli ultimi anni, con migliaia di satelliti defunti, stadi di razzi e altri detriti in orbita attorno alla Terra. Questa spazzatura spaziale comporta rischi significativi per i satelliti operativi e le missioni spaziali con equipaggio. La missione di Astroscale è in linea con gli sforzi globali volti ad affrontare questo problema e garantire un ambiente spaziale sostenibile e sicuro per la futura esplorazione spaziale.

L'esperienza di Astroscale nella rimozione dei detriti spaziali e la collaborazione con il Ministero giapponese dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia consentiranno loro di svolgere un ruolo vitale nel mitigare i rischi posti dalla spazzatura spaziale. Questo finanziamento segna un significativo passo avanti negli sforzi volti a rendere lo spazio più sicuro e più pulito per tutti.

