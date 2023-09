La navicella spaziale per la rimozione dei detriti di Astroscale è pronta per il lancio, ma in ritardo a causa del recente guasto del laboratorio missilistico

La navicella spaziale Active Debris Removal di Astroscale-Japan (ADRAS-J), progettata per ispezionare e rimuovere uno stadio superiore a sinistra nell'orbita terrestre bassa, è completa e pronta per la sua missione. ADRAS-J si incontrerà e ispezionerà lo stadio superiore di un razzo H-2A lanciato nel 2009. Il veicolo spaziale, del peso di 150 chilogrammi, utilizzerà telecamere per caratterizzare meglio i detriti per una futura missione di rimozione.

Gene Fujii, ingegnere capo di Astroscale, ha evidenziato il significato di questa missione, affermando che si tratta del primo tentativo al mondo di avvicinarsi e caratterizzare in sicurezza un pezzo esistente di detriti di grandi dimensioni attraverso operazioni di rendezvous e prossimità (RPO). ADRAS-J dimostrerà gli aspetti chiave delle tecnologie RPO, incluso il lancio nell'orbita corretta, la navigazione assoluta e relativa e il volo attorno all'oggetto cliente.

Mike Lindsay, responsabile della tecnologia presso Astroscale, ha sottolineato l'importanza di comprendere come si comportano i detriti nello spazio per gestire e risanare meglio l'ambiente. ADRAS-J fornirà dati preziosi sui detriti e aiuterà a determinare se gli strumenti e i dati necessari sono disponibili per le future missioni di rimozione dei detriti.

ADRAS-J di Astroscale è la prima fase del programma CRD2 (Commercial Removal of Debris Demonstration) avviato dall'agenzia spaziale giapponese JAXA. La fase due, che prevede l'effettiva rimozione dei detriti, deve ancora essere appaltata.

Tuttavia, i piani di Astroscale per il lancio di ADRAS-J a novembre sono attualmente sospesi a causa di un recente fallimento del lancio da parte di Rocket Lab, il fornitore di lancio della missione. Rocket Lab sta indagando sul fallimento e non ha ancora annunciato una nuova data di lancio. I funzionari di Astroscale, tuttavia, rimangono fiduciosi e flessibili, affermando che saranno pronti a procedere con la missione non appena Rocket Lab sarà pronto a tornare in volo.

Fonti: Astroscale, SpaceNews