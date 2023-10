Astroscale riceve 80 milioni di dollari per combattere la spazzatura spaziale

Astroscale, una società spaziale con sede in Giappone, ha ricevuto fino a 80 milioni di dollari dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia (MEXT) per continuare i suoi sforzi nell'affrontare il problema dei detriti spaziali. Il finanziamento sosterrà lo sviluppo di una missione dimostrativa di ispezione in orbita, che mira a fotografare e diagnosticare un grande satellite defunto nello spazio. Il progetto, selezionato attraverso il programma Small and Business Innovation Research di MEXT, durerà fino a marzo 2028.

Astroscale, con filiali nel Regno Unito, Stati Uniti, Francia e Israele, è impegnata a trovare soluzioni al crescente problema della spazzatura spaziale. L'azienda ha già condotto prove della sua tecnologia in orbita. Nel 2021, ha lanciato la missione dimostrativa ELSA-d, che ha catturato con successo un pezzo di detriti orbitali simulati utilizzando un sistema magnetico. Sono previste ulteriori prove e Astroscale punta al 2025 per il primo test in orbita del suo veicolo spaziale di servizio ELSA-M. Questo veicolo spaziale è progettato per recuperare e smaltire i satelliti a fine vita, utilizzando un sistema magnetico o un braccio robotico.

Oltre alla missione ELSA-M, Astroscale sta anche lavorando a un progetto chiamato ADRAS-J, che mira a rimuovere attivamente i detriti dallo spazio. Questa missione prevede l'incontro con il corpo di un razzo giapponese dello stadio superiore in orbita, la conduzione di operazioni di prossimità e la valutazione delle sue condizioni. Il progetto MEXT, recentemente finanziato, farà avanzare ulteriormente la tecnologia necessaria per questi complessi compiti orbitali, concentrandosi anche sulle capacità di ispezione e caratterizzazione per veicoli spaziali attivi e oggetti detriti di grandi dimensioni.

Il lavoro di Astroscale è fondamentale per mitigare i rischi posti dai detriti spaziali, che possono danneggiare i satelliti operativi e rappresentare una minaccia per le future missioni spaziali. Con il sostegno del governo giapponese, Astroscale è in grado di compiere progressi significativi nella sua missione di ripulire lo spazio.

