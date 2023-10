Una nuova ricerca rivela strutture uniche dei mondi di lava

Un recente studio sui mondi di lava, esopianeti con oceani di magma, ha fatto luce sulle loro strutture uniche e sul potenziale di trattenere elementi vitali. Questi enormi esopianeti, caratterizzati da cieli scintillanti e mari vulcanici in tempesta, sono diversi da qualsiasi cosa nel nostro sistema solare.

Si è scoperto che quasi il 50% di tutti gli esopianeti rocciosi scoperti finora mantengono magma sulla loro superficie. Ciò è probabilmente dovuto alla loro vicinanza alle stelle ospiti, che li fa orbitare in meno di 10 giorni. Le condizioni estreme che questi pianeti affrontano, come il clima rigido e le temperature superficiali estreme, li rendono inospitali per la vita come la conosciamo.

In un nuovo studio, gli scienziati hanno dimostrato che questi oceani fusi hanno un impatto significativo sulle proprietà e sui percorsi evolutivi delle Super-Terre rocciose calde. La natura comprimibile della lava fa sì che i pianeti ricchi di lava senza atmosfera siano leggermente più densi rispetto ai pianeti solidi della stessa dimensione. Inoltre, la presenza di oceani di magma influenza la struttura dei mantelli che circondano il nucleo di un pianeta.

I mondi di lava sono ancora poco studiati, il che rende difficile comprenderne il funzionamento fondamentale. Tuttavia, forniscono preziose informazioni sull’evoluzione dei pianeti terrestri. L'autore principale dello studio, Kiersten Boley, descrive i mondi di lava come "cose ​​molto strane e molto interessanti" e sottolinea l'importanza di comprendere gli elementi essenziali che rendono unici gli esopianeti.

55 Cancri e, un esopianeta situato a 41 anni luce di distanza, è uno dei mondi lavici più conosciuti. Sebbene nel nostro sistema solare esistano oggetti vulcanicamente attivi, non esistono veri pianeti di lava che gli scienziati possano studiare da vicino. Lo studio della composizione e dell’evoluzione degli oceani di magma può fornire indizi sulla storia infuocata della Terra.

Utilizzando il software di modellazione degli interni degli esopianeti Exoplex e i dati di studi precedenti, i ricercatori hanno simulato scenari evolutivi di un pianeta simile alla Terra con diverse temperature superficiali. I loro modelli hanno rivelato che i mantelli dei pianeti oceanici di magma possono assumere tre forme: completamente fusi, un oceano di magma in superficie o una struttura a strati con uno strato di roccia solida al centro.

I risultati mostrano che la seconda e la terza forma sono leggermente più comuni dei pianeti completamente fusi. La composizione degli oceani di magma influenza la capacità degli esopianeti privi di atmosfera di intrappolare gli elementi volatili necessari per la formazione delle prime atmosfere. Ciò ha implicazioni per l’abitabilità di questi pianeti.

Nel complesso, questa nuova ricerca fornisce preziose informazioni sulle strutture uniche e sulla potenziale abitabilità dei mondi di lava. Gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sulla comprensione dei parametri terrestri, come la gravità superficiale, per migliorare ulteriormente la nostra conoscenza di questi misteriosi esopianeti.

Fonti: The Astrophysical Journal