Rilevato Pulsar che emette la più grande raffica mai registrata

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta entusiasmante nello spazio profondo. Utilizzando l'Osservatorio HESS in Namibia, un team globale di ricercatori ha rilevato la più grande esplosione mai registrata da una pulsar. Le pulsar sono corpi celesti che emettono periodiche esplosioni di radiazioni dai loro poli magnetici. Le esplosioni osservate dalla pulsar conosciuta come Vela, che si trova a quasi 1,000 anni luce dalla Terra, erano 200 volte più energetiche di qualsiasi raggio di pulsar precedentemente documentato.

È stato osservato che le emissioni di Vela hanno energie fino a 20 tera-elettronvolt, ovvero circa 10 trilioni di volte più energetiche della luce visibile. Questa scoperta mette alla prova la nostra attuale comprensione delle pulsar e del loro funzionamento. Richiede un ripensamento dell’idea tradizionale secondo cui le particelle vengono accelerate lungo le linee del campo magnetico all’interno o leggermente all’esterno della magnetosfera della pulsar.

Una pulsar è un tipo di stella di neutroni che si forma quando una stella implode ma non diventa un buco nero. Le pulsar sono incredibilmente dense e hanno magnetosfere altamente attive. Gli elettroni accelerano all'interno della magnetosfera e vengono espulsi in fasci dai poli della stella. Mentre la pulsar gira, questi raggi attraversano l’universo, apparendo come lampi a intervalli regolari, simili a un faro.

La densità delle pulsar è sorprendente, con un cucchiaino del loro materiale che ha una massa di oltre cinque miliardi di tonnellate. Per metterlo in prospettiva, si tratta di circa 900 volte la massa della Grande Piramide di Giza. Questa nuova scoperta aggiunge alla nostra comprensione di questi affascinanti fenomeni cosmici.

In uno studio separato, gli scienziati hanno recentemente svelato il comportamento di un’altra pulsar denominata J1023. Questa pulsar commuta tra due modalità, emettendo luce visibile ad alta frequenza, luce ultravioletta e raggi X in una modalità, e attenuandosi mentre emette onde radio a frequenza più bassa in un'altra. I ricercatori hanno scoperto che durante la modalità a frequenza più bassa, la materia cade verso la superficie della pulsar e viene poi respinta fuori attraverso il suo getto. Questo processo riscalda la materia circostante, innescando la modalità a frequenza più alta.

Queste nuove scoperte contribuiscono alla nostra conoscenza delle pulsar e approfondiscono il nostro apprezzamento per le meraviglie dell’universo.

Fonte:

– Astronomia della Natura

– Comunicato stampa DESY