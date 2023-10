Hubert Reeves: astrofisico e comunicatore scientifico

Hubert Reeves, l'astrofisico franco-canadese scomparso di recente all'età di 91 anni, non era solo un celebre scienziato ma anche un importante comunicatore scientifico. Nato a Montreal nel 1932, Reeves ha sviluppato una passione per l'astronomia in giovane età, esplorando il mondo naturale e studiando le stelle come astronomo dilettante. La sua passione per il cosmo lo ha portato a intraprendere una carriera nel campo dell'astrofisica, conseguendo infine un dottorato di ricerca presso la Cornell University e diventando consulente per il programma spaziale della NASA.

Reeves era noto per la sua capacità di spiegare concetti scientifici complessi al grande pubblico e voleva condividere il suo amore per la scienza e l'universo con un pubblico più ampio. Nel 1981 pubblicò un libro intitolato “Patience dans l'Azur” (Atomi di silenzio: un'esplorazione dell'educazione cosmica), che divenne un bestseller in Francia e fu tradotto in 25 lingue. Il libro ha ricevuto elogi per la sua capacità di trasformare l'astrofisica in una saga epica e ha consolidato la reputazione di Reeves come abile comunicatore scientifico.

Nel corso della sua carriera, Reeves è autore di oltre 40 libri, inclusi diversi titoli per bambini. È diventato un volto familiare nella TV francese, apparendo in popolari talk show letterari e affascinando il pubblico con i suoi capelli bianchi e selvaggi, gli occhi scintillanti e il cadenzato accento del Quebec. Il suo comportamento carismatico e coinvolgente lo rese un oratore ricercato nel mondo francofono, dove divenne noto come l'equivalente francese di Carl Sagan.

Reeves non era solo un comunicatore scientifico ma anche un importante ambientalista. Ha sostenuto con passione la protezione della natura e ha messo in guardia dai pericoli di autodistruzione che l'umanità deve affrontare. Credeva che gli esseri umani non fossero la specie prescelta e che dovessimo assumerci la responsabilità delle nostre azioni per garantire la nostra sopravvivenza.

I contributi di Hubert Reeves al campo dell'astrofisica e della comunicazione scientifica hanno lasciato un impatto duraturo. La sua capacità di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e il grande pubblico ha ispirato innumerevoli persone a riflettere sui misteri dell'universo e ad amare e proteggere il mondo naturale.

