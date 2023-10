Uno sguardo all'universo: fotografo astronomico dell'anno 2023

By

Il concorso Astronomy Photographer of the Year, organizzato dai Royal Museums Greenwich, offre uno sguardo mozzafiato sulle meraviglie dell'universo. Il concorso mette in mostra immagini straordinarie catturate da fotografi di tutto il mondo. Qui segnaliamo alcune straordinarie fotografie vincitrici del concorso di quest'anno.

Il vincitore assoluto, "Andromeda, Unexpected", catturato da Marcel Drechsler, Xavier Strottner e Yann Sainty, rivela la galassia a spirale Andromeda, il nostro grande vicino galattico più vicino. Ciò che rende straordinaria questa immagine è la presenza di un grande arco di plasma, una “nebulosa a emissione” mai vista prima, nell’angolo in basso a sinistra. Composto da gas ionizzato che emette luce, questo arco potrebbe essere l'oggetto del suo genere più vicino a noi nell'universo.

La fotografia vincitrice di Angel An nella categoria skyscapes, intitolata "Grand Cosmic Fireworks", mostra sprite o fulmini rossi, un raro fenomeno meteorologico che scarica la carica elettrica in alto nell'atmosfera superiore. Gli sprite, che durano solo un millisecondo, sono incredibilmente difficili da osservare e fotografare.

L'immagine di Marcel Drechsler, "Nuova classe di nebulose galattiche attorno alla stella YY Hya", cattura una nebulosa galattica precedentemente sconosciuta che circonda il sistema stellare binario YY Hya. Le nebulose sono enormi nubi di gas e polvere interstellari che emettono spettacoli di luce colorati. Questa immagine non solo fornisce uno sguardo abbagliante sullo spazio, ma contribuisce anche allo studio dell’evoluzione del sistema stellare binario.

La fotografia di Eduardo Schaberger Poupeau, “A Sun Question”, ritrae la superficie del Sole con una curiosa struttura a forma di punto interrogativo creata da filamenti solari. I filamenti sono lunghi fili di materiale gassoso modellati e ancorati da campi magnetici.

“Mars-Set” di Ethan Chappel cattura l'occultazione lunare di Marte, un raro evento celeste in cui Marte scompare dietro la Luna. Questa straordinaria immagine raffigura Marte che sfiora il bordo meridionale della Luna, pochi istanti prima di scomparire dalla vista.

Infine, “Brushstroke” di Monika Deviat mette in mostra l'aurora boreale, o aurora boreale, che tremola nei cieli finlandesi. Questa immagine offre una prospettiva unica di questo fenomeno atmosferico, con l'aurora verde che ricorda la pennellata di un pittore su una tela nera profonda.

Queste immagini sono solo un assaggio delle incredibili immagini del concorso Astronomy Photographer of the Year 2023. La mostra al Museo Marittimo Nazionale presenta fotografie accattivanti in 11 diverse categorie, consentendo agli spettatori di ammirare galassie scintillanti e aurore maestose.

Fonte:

– Musei Reali Greenwich