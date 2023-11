Scopri le meraviglie di Saturno, Luna e Giove all'evento Astronomy Ireland

Gli astronomi e gli appassionati di astronomia avranno una sorpresa poiché Astronomy Ireland ospita un evento speciale per celebrare e ammirare la bellezza di Saturno, Luna e Giove. Questo evento emozionante, tenutosi presso la sede centrale di Dublino, offre un'opportunità unica per assistere da vicino a queste meraviglie celesti.

Astronomy Ireland ha installato telescopi giganti per mostrare non solo Saturno ma anche alcune delle sue 146 lune. Anche se ad occhio nudo Saturno può apparire come una stella dall'aspetto mediocre, la vista attraverso questi potenti telescopi è a dir poco straordinaria. Rivelando una sfera colossale, circa nove volte più larga della Terra, adornata con la sua iconica serie di anelli. La vastità e la bellezza di Saturno lasciano gli spettatori a bocca aperta.

Inoltre, i partecipanti potranno anche ammirare la vista della Luna e di Giove, che condividono lo stesso cielo in questa occasione speciale. È un'esperienza destinata ad affascinare gli osservatori delle stelle di tutte le età.

David Moore, redattore e fondatore di Astronomy Ireland Magazine, ha espresso il suo entusiasmo all'idea di presentare i "più grandi telescopi d'Irlanda" durante l'evento. Questi telescopi, mille volte più potenti dell'occhio nudo, offrono una visione coinvolgente e mozzafiato dei pianeti.

Oltre alla festa per gli occhi, l'evento promette di guidare i visitatori nella scelta del proprio telescopio, rendendolo l'occasione perfetta per chiunque stia considerando un regalo di Natale o semplicemente desideroso di approfondire il mondo dell'osservazione delle stelle.

Tutti, giovani e meno giovani, sono invitati a partecipare all'evento presso la sede di Astronomy Ireland a Dublino 11 dalle 7:XNUMX in poi. Le famiglie sono incoraggiate a partecipare e coloro che sono interessati a diventare membri possono trovare ulteriori informazioni sul sito web di Astronomy Ireland.

Non perdere questa incredibile opportunità di esplorare il cosmo e apprezzare le meraviglie del nostro sistema solare. Assicurati subito i tuoi biglietti sul sito web di Astronomy Ireland, con prezzi che vanno da € 5 a € 10.

Domande frequenti

D: Posso vedere Saturno ad occhio nudo?

R: Sì, Saturno può essere visto ad occhio nudo e appare come una stella normale. Tuttavia, per apprezzarne appieno la grandiosità, è vivamente consigliato l'uso di un telescopio.

D: Cosa sarà visibile durante l'evento?

R: L'evento offre la possibilità di osservare Saturno, i suoi magnifici anelli, alcune delle sue lune, nonché la Luna e Giove.

D: Posso acquistare un telescopio durante l'evento?

R: Anche se l'evento fornirà consigli sulla scelta di un telescopio, gli acquisti effettivi non saranno disponibili in loco. Tuttavia, la guida sarà preziosa per coloro che pensano di acquistarne uno per Natale.

Fonte:

Astronomia Irlanda. "Evento speciale di Astronomia Irlanda - Celebrazione di Saturno questo luglio." Astronomia Irlanda. [URL]