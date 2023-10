Il mistero della stella scomparsa: nuove intuizioni dal telescopio spaziale James Webb

Nel 2009, una stella chiamata N6946-BH1 sconcertò gli astronomi quando iniziò a brillare, come se stesse per esplodere in una supernova. Tuttavia, invece della prevista drammatica esplosione, la stella semplicemente svanì, lasciando gli astronomi perplessi. Solo di recente, grazie al James Webb Space Telescope (JWST), nuovi dati hanno fatto luce su questo enigmatico evento.

Uno studio pubblicato su arXiv ha analizzato i dati raccolti dagli strumenti NIRCam e MIRI di JWST, rivelando una sorgente luminosa a infrarossi che sembra essere un guscio di polvere residuo che circonda la posizione in cui un tempo esisteva la stella originale. Ciò suggerisce che la stella abbia espulso materiale mentre si illuminava rapidamente. Un'altra possibilità è che il bagliore infrarosso abbia origine dalla caduta di materiale nel buco nero formatosi dal collasso della stella.

Ciò che sorprese ancora di più gli astronomi fu la scoperta non di uno, ma di tre oggetti residui. Le osservazioni precedenti non potevano distinguere tra queste fonti a causa della risoluzione limitata. Questa scoperta rende meno probabile il modello della supernova fallita, indicando invece una fusione stellare come causa dello schiarimento del 2009. Sembra che quella che inizialmente veniva percepita come un’unica stella massiccia fosse, in realtà, un sistema stellare in fusione che si illuminava e poi sbiadiva.

Anche se i dati propendono per il modello della fusione stellare, il modello della supernova fallita non può essere del tutto escluso. Ciò complica la nostra comprensione delle supernovae e della formazione di buchi neri di massa stellare. Sebbene siano state osservate fusioni di buchi neri, rimane incerto se queste stelle massicce subiscano prima una supernova prima di collassare in un buco nero.

Il fatto che JWST sia riuscito a distinguere tra più sorgenti in una galassia situata a 22 milioni di anni luce di distanza è un’impresa notevole. Gli astronomi ora sperano che stelle simili possano essere osservate in futuro, fornendo più dati per distinguere tra fusioni stellari e supernove fallite. Ciò contribuirà a una comprensione più profonda delle fasi finali dell’evoluzione delle stelle quando si trasformano in buchi neri di massa stellare.

Fonte: Beasor, Emma R., et al. “JWST rivela una sorgente luminosa a infrarossi nella posizione della candidata supernova fallita N6946-BH1.” prestampa di arXiv arXiv:2309.16121 (2023).