Gli astronomi indagano sulla misteriosa scomparsa di una stella massiccia utilizzando JWST

Gli astronomi sono rimasti perplessi dall'improvvisa scomparsa di una stella massiccia conosciuta come N6946-BH1. Nel 2009, questa stella ha subito un periodo di schiarimento, raggiungendo una luminosità equivalente a un milione di soli. Tuttavia, invece di esplodere in una supernova come previsto, svanì e divenne non rilevabile dai telescopi.

Grazie al James Webb Space Telescope (JWST), gli astronomi ora hanno nuove informazioni sul destino della stella. Un recente studio ha analizzato i dati raccolti dagli strumenti NIRCam e MIRI del JWST e ha scoperto una sorgente infrarossa brillante vicino alla posizione originale della stella. Ciò suggerisce la presenza di un guscio di polvere che potrebbe essere stato espulso dalla stella durante la sua rapida fase di luminosità. In alternativa, il bagliore infrarosso potrebbe essere causato dalla caduta di materiale in un buco nero formatosi dal collasso della stella.

È interessante notare che lo studio ha rivelato non solo un oggetto residuo, ma tre. Osservazioni precedenti avevano mescolato insieme queste fonti a causa delle limitazioni nella risoluzione. Questa scoperta mette in discussione l’ipotesi precedente secondo cui la stella sarebbe collassata per diventare un buco nero, indicando uno scenario più probabile di fusione stellare. Il sistema stellare originale si illuminò quando due stelle si unirono ma alla fine svanì.

Lo studio evidenzia il dibattito in corso sulla possibilità che le stelle massicce diventino buchi neri attraverso supernove fallite. Sebbene i dati supportino il modello di fusione stellare, non escludono il modello fallito della supernova. Ciò aggiunge complessità alla nostra comprensione delle supernovae e dei buchi neri di massa stellare.

N6946-BH1, situato in una galassia a 22 milioni di anni luce di distanza, dimostra le capacità del JWST nel distinguere più sorgenti. Gli astronomi sperano che stelle simili possano essere osservate in futuro, fornendo più dati per distinguere tra fusioni stellari e supernove fallite. Questa conoscenza contribuirà alla nostra comprensione degli stadi finali delle stelle quando potenzialmente si trasformano in buchi neri di massa stellare.

Fonte: Universo oggi

