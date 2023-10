Goditi l'eclissi solare "Anello di fuoco" con una palla da discoteca

Un team di astronomi incoraggia le persone a osservare l'imminente eclissi solare parziale del 14 ottobre in un modo unico e divertente: con una palla da discoteca. Questa sarà la prima volta dal 2012 che un’eclissi solare “anello di fuoco” sarà visibile nella maggior parte delle Americhe. Il motivo principale per utilizzare una palla da discoteca è proteggere la vista. Fissare direttamente il sole, anche per breve tempo, può causare gravi danni agli occhi.

Sebbene esistano metodi tradizionali sicuri per osservare le eclissi solari, come indossare occhiali solari approvati o utilizzare proiettori portatili per eclissi come le fotocamere stenopeiche, gli autori di un recente articolo suggeriscono che questi metodi mancano di fascino e attrattiva per la folla. Nel loro articolo intitolato “Perché ogni osservatorio ha bisogno di una palla da discoteca”, pubblicato nel database di prestampa arXiv, sostengono che una palla da discoteca offre un modo più coinvolgente e accessibile per osservare e comprendere la fisica di un’eclissi solare.

A differenza delle fotocamere stenopeiche che proiettano una singola immagine dell'eclissi, una palla da discoteca riflette più immagini identiche dell'eclissi su varie superfici contemporaneamente. Questa caratteristica lo rende uno strumento ideale per condividere l’esperienza con gruppi più numerosi o mantenere il distanziamento sociale. I ricercatori notano che la palla da discoteca può produrre dischi solari riconoscibili da una distanza di circa 2 metri (6.5 piedi).

Per ottenere i migliori risultati, posiziona una palla da discoteca vicino a una finestra con una visione chiara del sole. La luce del sole colpirà la superficie della palla e ciascuna sfaccettatura specchiata, agendo come uno specchio stenopeico, rifletterà un'immagine del disco solare sulle superfici vicine. Questo metodo cattura l'avanzamento dell'eclissi con la stessa efficacia di una fotocamera stenopeica.

Quindi, considera l'idea di aggiungere un tocco di stile discoteca alla tua esperienza di visione dell'eclissi solare e intraprendi un modo unico di osservare questo spettacolare evento celeste.

Fonte:

– “Perché ogni osservatorio ha bisogno di una palla da discoteca” – pubblicato sul server di prestampa arXiv

– Nessun URL disponibile.