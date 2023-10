Nuovi approfondimenti sulle misteriose stelle scomparse

By

Un team di astronomi spagnoli del Centro di Astrobiologia (CAB) di Madrid ha recentemente approfondito uno dei fenomeni più enigmatici dell'osservazione delle stelle: la scomparsa di tre stelle luminose fotografate nel cielo della California nel 1952, per poi svanire poche ore dopo. Mentre i precedenti tentativi di spiegare questo strano evento non sono riusciti a convincere la comunità scientifica, questo nuovo studio presenta nuove intuizioni sul mistero.

Gli astronomi propongono diverse spiegazioni plausibili per l’evento “triplo transitorio”, restringendo le possibilità attraverso un’attenta analisi. Tuttavia, catturare un evento simile con i moderni telescopi è necessario per confermare in modo definitivo le loro ipotesi. Sfortunatamente, la natura sfuggente di questo fenomeno ha reso difficile raccogliere prove sostanziali nel corso degli anni.

Una teoria interessante avanzata dagli scienziati suggerisce il coinvolgimento di una lente gravitazionale. Essi ipotizzano che il passaggio di un buco nero abbia momentaneamente distorto l’immagine di una stella debole, risultando in tre stelle visibili per un breve periodo: un’illusione cosmica. Tuttavia, questa spiegazione presenta alcune complessità, come la necessità di una popolazione significativa di oggetti massicci con proprietà simili a lenti, che potrebbero produrre eventi transitori simili.

I ricercatori hanno anche considerato la possibilità che i primi avvistamenti non riguardassero affatto stelle ma altri oggetti celesti. Questi punti luminosi, secondo i calcoli, si trovavano a una distanza equivalente a sei Unità Astronomiche (UA) dalla Terra. Questa vicinanza implica che potrebbero aver avuto origine dalla periferia del nostro sistema solare, forse da oggetti che attraversavano la nube di Oort.

È interessante notare che un altro resoconto plausibile propone che le osservazioni anomale potrebbero non essere affatto di natura astronomica. I vicini test sulle armi nucleari condotti nel New Mexico in quel periodo potrebbero aver contaminato le lastre fotografiche, provocando l'illusione delle stelle scomparse.

Nonostante i loro sforzi diligenti, la squadra di Solano non è riuscita a determinare in modo definitivo la vera causa del fenomeno. Come hanno concluso, solo il tempo e il progresso della tecnologia dei telescopi offriranno l’opportunità di svelare questo enigma vecchio di 70 anni. Fino ad allora, il mistero delle stelle scomparse rimane avvolto nell’incertezza, in attesa del prossimo evento cosmico che farà luce su questo affascinante enigma celeste.

