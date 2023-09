Stella ripetutamente distrutta e consumata dal buco nero confonde gli astronomi

By

Gli astronomi dell'Università di Leicester hanno fatto una scoperta intrigante: una stella simile al nostro sole è stata ripetutamente distrutta e consumata da un buco nero situato a 500 milioni di anni luce di distanza. Questo evento drammatico provoca esplosioni di luce regolari che si verificano circa ogni 25 giorni. In genere, le esplosioni di buco nero, note come eventi di perturbazione mareale, si verificano quando un buco nero divora una stella. Tuttavia, in questo caso, le emissioni suggeriscono che le stelle vengono distrutte solo parzialmente, e che il processo si ripete ancora e ancora.

Le osservazioni hanno rivelato due tipi di esplosioni: quelle che si verificano ogni poche ore e quelle che si verificano circa una volta all’anno. La regolarità delle emissioni in questo caso particolare si colloca tra i due estremi, indicando un fenomeno unico. Invece di decadere come previsto, la stella, denominata Swift J0230, brillerebbe intensamente per un periodo compreso tra sette e dieci giorni e poi si spegnerebbe improvvisamente, ripetendo questo ciclo ogni 25 giorni.

Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, non solo fornisce informazioni su come i buchi neri interrompono le stelle orbitanti, ma scopre anche una nuova classe di stelle parzialmente disgregate. Il dottor Robert Eyles-Ferris, un recente dottorato di ricerca presso l’Università di Leicester, sottolinea l’importanza di questa scoperta affermando: “Swift J0230 è un’aggiunta entusiasmante alla classe delle stelle parzialmente disgregate”.

L'autore principale dello studio, il dottor Phil Evans, sottolinea che questa è la prima volta che gli scienziati hanno assistito a una stella come il Sole che viene ripetutamente distrutta e consumata da un buco nero di piccola massa. I modelli dell’esplosione di Swift J0230 indicano che la stella ha dimensioni simili al Sole e orbita attorno a un percorso ellittico attorno a un buco nero di piccola massa al centro della sua galassia. Si ritiene che circa tre masse terrestri di materiale siano state strappate dall'atmosfera di Swift J0230 e riscaldate mentre cadono nel buco nero, raggiungendo temperature di circa 2,000,000°C. Questo intenso calore rilascia un'abbondanza di raggi X, inizialmente rilevati dall'Osservatorio Neil Gehrels Swift della NASA.

I ricercatori stimano che il buco nero responsabile di questi fenomeni sia relativamente piccolo rispetto ai buchi neri supermassicci, con una massa che va da 10,000 a 100,000 volte quella del sole. La scoperta di Swift J0230 è stata resa possibile grazie all'utilizzo di un nuovo strumento sviluppato dal team di Leicester, chiamato rilevatore di transitori. La dottoressa Kim Page, che ha collaborato allo studio, prevede che ci siano molti altri oggetti celesti come Swift J0230 in attesa di essere scoperti, grazie al loro nuovo strumento di caccia ai transitori.

Questa ricerca innovativa fa luce sulle attività misteriose e impressionanti che si verificano in prossimità dei buchi neri. La scoperta di Swift J0230 ci avvicina di più alla comprensione di questi enigmatici fenomeni cosmici.

Fonte:

– Astronomia della Natura

- Università di Leicester