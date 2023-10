Rilevato potente lampo radio da una galassia lontana

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria rilevando un lampo radio veloce (FRB) proveniente da una galassia lontana che ha viaggiato otto miliardi di anni luce per raggiungere la Terra. Questo particolare FRB è più potente e ha avuto origine da molto più lontano di qualsiasi altro osservato in precedenza, essendosi verificato quando l’universo aveva meno della metà della sua età attuale. La causa degli FRB rimane un mistero, con teorie che vanno dalla vita aliena alle magnetar, che sono stelle morte altamente magnetiche.

Il lampo radio è stato rilevato dal radiotelescopio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) nell’Australia occidentale. In meno di un millisecondo ha rilasciato tanta energia quanta ne emette il sole in 30 anni. Mentre centinaia di migliaia di FRB potrebbero verificarsi ogni giorno nel cielo, ne sono stati rilevati solo un migliaio circa, con l’origine di appena 50 identificata. Per tracciare la fonte dell’ultima esplosione, gli astronomi hanno utilizzato il Very Large Telescope in Cile e hanno scoperto che proveniva da una galassia che potrebbe essersi unita ad altre galassie, creando potenzialmente la magnetar.

Oltre a svelare il mistero degli FRB, gli scienziati sperano di usarli come strumento per esplorare i misteri dell’universo. Gli FRB portano impressa la firma del gas attraverso cui viaggiano, fornendo agli scienziati un modo per misurare la quantità di materia nella rete cosmica e determinare il peso totale dell’universo. Tuttavia, per ottenere una misurazione più accurata, sarà necessario osservare centinaia di altri FRB utilizzando radiotelescopi avanzati che dovrebbero diventare operativi nel prossimo futuro.

Questa scoperta rivoluzionaria ci avvicina alla comprensione delle origini degli FRB e della rete cosmica. Con ulteriori ricerche e progressi tecnologici, gli scienziati credono di poter svelare più segreti dell’universo.

