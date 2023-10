L'aurora appena scoperta su Urano svela i misteri del gigante di ghiaccio

Una nuova affascinante vista è stata rivelata sul maestoso pianeta Urano. Gli astronomi hanno recentemente scoperto un'aurora che brilla alla lunghezza d'onda dell'infrarosso, un fenomeno mai osservato prima. La scoperta è stata resa possibile attraverso l’uso dello spettrografo nel vicino infrarosso del telescopio Keck II (NIRSPEC) ed è stata pubblicata su Nature Astronomy.

A differenza delle precedenti osservazioni delle aurore ultraviolette su Urano nel 1986, questa scoperta fa luce sull’aurora infrarossa del pianeta. L'analisi dei dati, in particolare il rilevamento dello ione H3+, ha permesso agli scienziati di confermare la presenza di questo affascinante fenomeno naturale su Urano.

"Questo articolo è il culmine di 30 anni di studi sull'aurora di Urano, che hanno finalmente rivelato l'aurora infrarossa e dato inizio ad una nuova era di indagini sull'aurora del pianeta", ha spiegato Emma Thomas, autrice principale dello studio e astronoma dell'Università di Urano. Leicester. La scoperta segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione dei giganti di ghiaccio e dei campi magnetici planetari, non solo all’interno del nostro sistema solare ma anche sugli esopianeti.

Urano, un gigante di ghiaccio grande circa quattro volte la Terra, ha un immenso valore scientifico. Gli scienziati hanno identificato quasi 30 lune in orbita attorno al pianeta, con alcune che potenzialmente ospitano strati oceanici adatti per indagini astrobiologiche. L’anno scorso, un rapporto astronomico ha evidenziato la necessità di una missione su Urano come priorità assoluta per il prossimo decennio.

Quest'anno è stato piuttosto movimentato per Urano, con diversi sviluppi notevoli osservati. Ad aprile, il telescopio spaziale Webb ha catturato immagini straordinarie degli anelli polverosi del pianeta, offrendo una visione più chiara e dettagliata rispetto alle immagini dei vecchi telescopi spaziali. Inoltre, le immagini di Hubble pubblicate a marzo hanno rivelato uno spostamento dell’asse di rotazione di Urano, causando l’inclinazione del suo polo nord verso il Sole.

Le aurore su Urano sono innescate dall'interazione tra particelle cariche e l'atmosfera del pianeta attraverso i campi magnetici. Queste interazioni emettono bagliori luminosi attraverso le lunghezze d'onda della luce visibile, così come la luce infrarossa e ultravioletta nel caso di Urano. I ricercatori ritengono che lo studio dell'aurora di Urano possa migliorare la nostra comprensione dell'atmosfera del pianeta e del suo campo magnetico dinamico.

Lo studio dell’aurora di Urano può anche fornire informazioni sulle potenziali implicazioni per il campo magnetico terrestre durante una futura inversione dei poli. Il disallineamento unico tra gli assi rotazionali e magnetici di Urano fa sì che questo fenomeno si verifichi quotidianamente. Ulteriori ricerche sull’aurora di Urano potrebbero scoprire dati preziosi relativi ai sistemi che dipendono dal campo magnetico terrestre, come i satelliti, le reti di comunicazione e la navigazione.

Sebbene una missione della sonda su Urano sia stata raccomandata nell'indagine decennale degli obiettivi astronomici del 2022, il suo lancio non è previsto fino al 2031 o 2032. Questo ritardo serve per sfruttare l'assistenza gravitazionale di Giove durante il viaggio della navicella verso il lontano pianeta ghiacciato. Una tale missione consentirebbe una mappatura dettagliata dei campi gravitazionali e magnetici di Urano, fornendo ulteriori informazioni sull’aurora osservata di recente.

Questa nuova aurora su Urano offre una finestra sui misteri del gigante di ghiaccio, offrendo agli astronomi un'opportunità unica per svelare i segreti di questo mondo lontano.

FAQ:

D: Cos'è un'aurora?

R: Un'aurora è uno spettacolo di luce naturale nelle regioni polari della Terra causato dall'interazione di particelle cariche con l'atmosfera.

D: Come si formano le aurore su Urano?

R: Le aurore su Urano si formano attraverso l'interazione di particelle cariche con l'atmosfera del pianeta tramite campi magnetici.

D: Qual è il significato dello studio dell'aurora di Urano?

R: Studiare l'aurora di Urano può migliorare la nostra comprensione dell'atmosfera del pianeta, del campo magnetico e contribuire alla nostra conoscenza di fenomeni simili sulla Terra, sugli esopianeti e sul nostro sistema solare.

D: Cosa mira a ottenere la possibile sonda Urano?

R: La sonda Urano proposta mira a mappare i campi gravitazionali e magnetici del pianeta, svelando ulteriormente i misteri di questo gigante ghiacciato.

D: Quando è previsto il lancio della sonda Urano?

R: Il lancio previsto per la sonda Urano dovrebbe avvenire tra il 2031 e il 2032 per sfruttare l'assistenza gravitazionale di Giove durante il suo viaggio.