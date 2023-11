Nuova scoperta: Urano rivela un'aurora infrarossa brillante

Gli astronomi hanno fatto una scoperta straordinaria su Urano, il settimo pianeta a partire dal Sole. Per la prima volta, un team di scienziati ha osservato un nuovo tipo di aurora che brilla alle lunghezze d'onda degli infrarossi. Sebbene le aurore ultraviolette siano state precedentemente documentate su Urano, questa è la prima volta che viene rilevata un'aurora infrarossa. L'osservazione rivoluzionaria è stata effettuata utilizzando lo spettrografo nel vicino infrarosso del telescopio Keck II (NIRSPEC) ed è stata recentemente riportata su Nature Astronomy.

L'autrice principale Emma Thomas, astronoma dell'Università di Leicester, ha espresso il suo entusiasmo per i risultati. Ha dichiarato: “Questa straordinaria scoperta segna il culmine di 30 anni di studio dell’aurora su Urano. La presenza dell’aurora infrarossa annuncia una nuova era di indagini sulle aurore in questo gigante di ghiaccio. La nostra ricerca amplierà la nostra comprensione delle aurore giganti del ghiaccio e farà luce sui campi magnetici planetari all’interno del nostro sistema solare, così come sugli esopianeti”.

Urano, un colossale gigante di ghiaccio circa quattro volte più grande della Terra, non è solo scientificamente intrigante per le sue dimensioni, ma anche perché possiede circa 30 lune, alcune delle quali potenzialmente ospitano vasti strati oceanici. Riconoscendo il significato scientifico di Urano, un rapporto astronomico dello scorso anno ha designato una futura missione di sonda sul pianeta come “la grande missione con la massima priorità” per il prossimo decennio.

Questa aurora appena scoperta è solo uno dei numerosi sviluppi recenti osservati su Urano. Ad aprile, il pionieristico telescopio spaziale Webb, da 10 miliardi di dollari, ha catturato immagini degli anelli polverosi del pianeta, precedentemente difficili da distinguere nelle immagini dei telescopi più vecchi. Inoltre, le immagini di Hubble del marzo 2023 hanno dimostrato come l’asse di rotazione di Urano si fosse spostato, provocando un’inclinazione del suo polo nord verso il Sole.

Le aurore su Urano risultano dall'interazione tra particelle cariche e l'atmosfera del pianeta attraverso i campi magnetici. Similmente alla Terra, questa interazione emette un bagliore luminoso attraverso le lunghezze d’onda della luce visibile. Tuttavia, Urano mostra anche aurore sia nell'infrarosso che nell'ultravioletto. I ricercatori prevedono che lo studio di queste aurore su Urano approfondirà la nostra comprensione dell’atmosfera del pianeta e delle dinamiche dei suoi poli in movimento.

Inoltre, lo studio delle aurore di Urano potrebbe fornire informazioni sui potenziali effetti delle inversioni del campo magnetico sulla Terra. Thomas ha spiegato: “Abbiamo una conoscenza limitata di questo fenomeno e del suo impatto sui sistemi che fanno affidamento sul campo magnetico terrestre, come i satelliti, le comunicazioni e la navigazione. Tuttavia, a causa del disallineamento unico dei suoi assi rotazionali e magnetici, Urano sperimenta questo processo regolarmente. Lo studio delle aurore di Urano fornirà dati preziosi su ciò che potremmo aspettarci durante una futura inversione dei poli sulla Terra e le implicazioni per il suo campo magnetico”.

Sebbene l'indagine decennale sugli obiettivi astronomici del 2022 abbia raccomandato una sonda per mappare i campi gravitazionali e magnetici di Urano, non si prevede che verrà lanciata prima del 2031 o 2032. Il lancio ritardato mira a sfruttare l'assistenza gravitazionale di Giove, aiutando la sonda a raggiungere il pianeta ghiacciato più distante in modo più efficiente.