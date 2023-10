Gli astronomi osservano un'enorme nube di polvere formata dalla collisione di mondi ghiacciati

By

Gli astronomi hanno fatto una scoperta rivoluzionaria rilevando un’enorme nube di polvere derivante dalla collisione tra due mondi ghiacciati nel sistema ASASSN-21qj, situato a 1,800 anni luce dalla Terra. La collisione ha creato una nuvola di polvere che si è spostata davanti alla stella ospite e ne ha causato l’oscuramento nel tempo. L’aumento rivelatore della lunghezza d’onda dell’infrarosso prima dell’oscuramento della stella ha fornito la prova della collisione. I risultati di questa osservazione sono stati pubblicati sulla rivista Nature.

L’evento dell’impatto ha portato in superficie materiale nascosto, normalmente sepolto sotto strati di idrogeno ed elio nei pianeti giganti. Il rilascio di una quantità significativa di vapore acqueo ha raffreddato il corpo post-impatto fino a 1000K (726°C), facendo luce sulla composizione interna del pianeta.

Gli scienziati sono stati in grado di determinare che la collisione ha coinvolto due esopianeti giganti di ghiaccio grazie a calcoli, modelli computerizzati e uno schiarimento osservato nelle frequenze infrarosse da un astronomo dilettante. Questa collisione ricorda la relazione tra Urano e Nettuno nel nostro Sistema Solare.

Per un periodo di circa tre anni, la nube di polvere si è spostata davanti alla stella ospite osservata dalla Terra. Nei prossimi anni, si prevede che la nuvola si espanderà, imbrattando infine l’orbita del corpo celeste risultante dalla collisione. Gli astronomi prevedono di utilizzare strumenti sia terrestri che spaziali per continuare a studiare la nube di detriti, ipotizzando che possa fondersi in una o più lune attorno al nuovo pianeta.

Questa scoperta apre nuove opportunità per studiare la composizione interna dei pianeti giganti e ottenere informazioni dettagliate sulla dinamica della formazione dei pianeti attraverso le collisioni. Ulteriori ricerche contribuiranno alla nostra comprensione della formazione e dell’evoluzione dei sistemi planetari.

Fonte:

– Natura (diario)

– Ludmila Carone, astronoma

– Simon Lock, co-autore principale dell’articolo