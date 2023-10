L'oggetto più luminoso visibile dalla Terra: il satellite per comunicazioni BlueWalker 3

By

Gli scienziati hanno scoperto che uno degli oggetti più luminosi visibili dalla Terra non è una stella o un pianeta, ma un satellite per le comunicazioni che ricorda un blocco Tetris. BlueWalker 3, costruito da AST SpaceMobile, ha un picco di luminosità apparente alla pari con Procione e Achernar, due delle stelle più luminose nel cielo notturno.

La visibilità di BlueWalker 3 varia, ma una volta aperto il suo raggio d'azione di 64 m2, può essere visto sia nei cieli bui che urbani. Tuttavia, negli ambienti urbani, la visibilità è limitata al momento in cui il satellite passa sopra di noi. L'aspetto di questo satellite è più di una semplice curiosità; grandi costellazioni di satelliti artificiali luminosi in orbita terrestre bassa (LEO) pongono sfide significative all'astronomia da terra.

La luminosità riflettente di questi satelliti crea strisce che possono essere difficili o impossibili da rimuovere dalle immagini del telescopio, influenzando così il recupero dei dati. Anche l’astronomia spaziale è influenzata da questi satelliti, poiché il telescopio Hubble ha assistito a una crescente interferenza da parte delle serie Starlink a causa della sua posizione al di sotto della costellazione Internet dei satelliti.

Si stanno compiendo sforzi per mitigare l’impatto di tali satelliti, ma la tendenza verso satelliti più grandi e luminosi continua a crescere. BlueWalker 3 è solo l'inizio, poiché è prevista una costellazione di satelliti denominata BlueBirds.

Un'altra preoccupazione è la potenziale interferenza causata dalle frequenze radio utilizzate da BlueWalker 3, che sono simili a quelle utilizzate per la radioastronomia. Questa interferenza potrebbe ostacolare gli studi scientifici sull’universo.

In uno studio pubblicato sulla rivista Nature, ricercatori di diversi paesi hanno collaborato per osservare il cielo notturno e studiare l'impatto di BlueWalker 3. Hanno scoperto che anche la distanza del satellite dalla Terra gioca un ruolo nella sua luminosità. I satelliti in LEO appaiono molto più luminosi dei satelliti geostazionari.

Anche se la luminosità riflettente viene ridotta al di sotto del livello visibile a occhio nudo, potrebbero comunque verificarsi dei problemi. L'effetto cumulativo di centinaia di migliaia di satelliti in LEO aumenterà il bagliore di fondo del cielo.

Questo studio si aggiunge alle crescenti preoccupazioni sull’aumento della luminosità nel cielo notturno a causa degli oggetti artificiali. I ricercatori sostengono la necessità di limitare i satelliti a bassa quota per ridurre l’inquinamento luminoso e salvaguardare la capacità di studiare il cielo notturno.

