Cosa succede quando due pianeti giganti si scontrano in un sistema solare distante?

Una recente scoperta in un lontano sistema solare ha suscitato la curiosità degli astronomi. Hanno osservato le conseguenze di una massiccia collisione planetaria e ora stanno monitorando attentamente lo svolgersi degli eventi.

Tutto ebbe inizio quando un astronomo notò una peculiare curva di luce proveniente da una stella apparentemente normale. La stella si è improvvisamente illuminata alla luce infrarossa per circa 1,000 giorni, seguita da un periodo di oscuramento ottico durato 500 giorni. Ciò attirò l'attenzione di altri astronomi, che si resero presto conto che questo evento era tutt'altro che ordinario.

Ulteriori studi sulla stella, denominata ASASSN-21qj, hanno rivelato che aveva subito una collisione tra due enormi esopianeti giganti di ghiaccio. Questi pianeti, ciascuno circa 25 volte la massa della Terra, si sono scontrati a una velocità di 45.77 km/s, dando luogo alla formazione di una sinestia, una massa rotante di roccia vaporizzata. Da questa sinestia ha avuto origine l'intensa esplosione di luce infrarossa.

Oltre alla sinestia, la collisione ha prodotto un’enorme nube di detriti che ha cambiato la natura del sistema solare. I detriti causarono un periodo di oscuramento della stella mentre passava davanti alla stella, tre anni dopo l'iniziale schiarimento dell'infrarosso.

Gli scienziati ritengono che la nube di detriti in espansione si allungherà mentre orbita attorno alla stella, disperdendone la luce. Telescopi come il James Webb Space Telescope (JWST) saranno in grado di fornire ulteriori informazioni su questi sviluppi. Man mano che la sinestia si raffredda, alla fine diventerà un nuovo pianeta in orbita attorno alla stella, dando potenzialmente origine a nuove lune.

Questa scoperta evidenzia l’immensa energia rilasciata durante tali collisioni e l’impatto trasformativo che possono avere su un sistema solare. Gli astronomi sono entusiasti di continuare a osservare questo lontano sistema solare mentre si evolve, offrendo preziose informazioni sulle conseguenze di una collisione planetaria.

