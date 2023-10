Il crescente danno dei satelliti in orbita terrestre bassa alla ricerca scientifica

Le costellazioni di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO), come Starlink di Elon Musk e la corsa di Amazon recentemente unita, stanno causando danni significativi alla ricerca scientifica. Questi satelliti, un tempo elogiati per il loro potenziale nel fornire una copertura globale a banda larga, ora provocano un inquinamento luminoso che ostacola notevolmente lo studio del cielo notturno. Nonostante gli sforzi per attenuare la luminosità di questi satelliti, gli scienziati hanno scoperto che continuano a superare di oltre il doppio i limiti di luminosità raccomandati.

Un recente studio pubblicato sulla rivista Nature ha evidenziato come un prototipo dello sciame BlueBird di AST SpaceMobile sia diventato uno degli oggetti più luminosi nel cielo. Un altro studio ha inoltre dimostrato che anche i satelliti oscurati sono ancora significativamente più luminosi di quanto gli astronomi considerano accettabile per ridurre al minimo le interferenze con la scienza spaziale.

Gli astronomi che hanno partecipato a una conferenza organizzata dal Centro per la protezione del cielo scuro e silenzioso dalle interferenze delle costellazioni satellitari dell'Unione Astronomica Internazionale hanno espresso preoccupazione per il peggioramento degli effetti di questi satelliti sulla ricerca sul cielo notturno. Nonostante i tentativi di oscurare i propri satelliti, la luminosità rimane un problema persistente. I sistemi di tracciamento esistenti per i satelliti LEO sono costosi e mancano di scalabilità.

Le autorità di regolamentazione sono state lente nell’affrontare queste preoccupazioni, basandosi principalmente su linee guida volontarie che non riescono a fornire restrizioni significative. Inoltre, ci si chiede se il danno causato alla ricerca scientifica sia giustificato dai benefici di un migliore accesso alla banda larga nelle aree remote. I sistemi satellitari LEO, pur consentendo la connettività in regioni isolate, presentano notevoli limitazioni di capacità, a differenza delle reti wireless in fibra o 5G.

Starlink, ad esempio, serve attualmente 1.5 milioni di utenti in tutto il mondo, mentre milioni negli Stati Uniti non hanno ancora accesso alla banda larga a prezzi accessibili. Il costo elevato di Internet via satellite limita la sua capacità di affrontare problemi di connettività più ampi. Inoltre, si prevede di lanciare nello spazio decine di migliaia di satelliti in più, aggravando ulteriormente l’inquinamento luminoso e le sue conseguenze sulla ricerca scientifica.

Fonte:

– Giornale della natura

– Unione Astronomica Internazionale