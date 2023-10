Gli astronomi trovano la supernova ultrastrippata più vicina: SN 2021agco in UGC 3855

Un team di astronomi guidato da Shengyu Yan dell’Università Tsinghua di Pechino, in Cina, ha scoperto una nuova supernova ultrastrippata, SN 2021agco. La supernova è stata rilevata utilizzando l'Half Meter Telescope (HMT) presso l'Osservatorio di Xingming in Cina. SN 2021agco è stata trovata nella galassia UGC 3855, che dista circa 130 milioni di anni luce.

Le supernovae ultrastrippate, come SN 2021agco, sono un raro tipo di supernova in cui l'involucro progenitore della stella è stato estremamente spogliato prima dell'esplosione. Ciò si traduce in caratteristiche spettrali simili a quelle di altre supernovae con involucro spogliato (SNe Ib/Ic), ma relativamente deboli. La scoperta di SN 2021agco fornisce preziose informazioni sulla violenta perdita di massa e sullo stripping degli strati esterni che si verificano in questi tipi di supernovae.

I ricercatori hanno stimato che SN 2021agco avesse una massa espulsa di circa 0.26 masse solari e un’energia cinetica di circa 95.7 quindecilioni di erg. Si pensava che la stella progenitrice avesse un involucro con un raggio di 78.4 raggi solari, una massa di 0.1 masse solari e un'energia di iniezione di 89.3 quindecillion erg.

La galassia ospite, UGC 3855, è una galassia a spirale intermedia che ha circa 10.6 miliardi di anni. Ha una massa di circa 2.6 miliardi di masse solari e un basso tasso di formazione stellare di 0.2 masse solari all'anno.

Questa scoperta evidenzia l'importanza dello studio delle supernovae per comprendere meglio l'evoluzione delle stelle e delle galassie. SN 2021agco rappresenta l’esempio conosciuto più vicino di supernova ultrastrippata alla Terra, offrendo agli astronomi un’opportunità unica di studiare le proprietà e il comportamento di questi rari eventi cosmici.

“Scoperta della supernova ultrastrippata più vicina: SN 2021agco in UGC 3855” – arXiv (2023). DOI: 10.48550/arxiv.2310.04827

Immagine: immagini della fase iniziale del campo SN 2021agco osservate da ATLAS e dall'Half Meter Telescope (HMT) con le immagini residue sottraendo il modello della galassia ospite. Credito: arXiv (2023)

supernova: Una potente e luminosa esplosione stellare.

Una potente e luminosa esplosione stellare. Supernovae di tipo I e di tipo II: Supernovae classificate in base ai loro spettri atomici. Le supernovae di tipo I mancano di idrogeno nei loro spettri, mentre le supernovae di tipo II hanno linee spettrali di idrogeno.

Supernovae classificate in base ai loro spettri atomici. Le supernovae di tipo I mancano di idrogeno nei loro spettri, mentre le supernovae di tipo II hanno linee spettrali di idrogeno. Supernova di tipo Ib: Una sottoclasse di supernovae con collasso del nucleo spogliato dell'involucro in cui una stella massiccia, con il suo involucro esterno di idrogeno strappato via, collassa sotto la sua stessa gravità.

Una sottoclasse di supernovae con collasso del nucleo spogliato dell'involucro in cui una stella massiccia, con il suo involucro esterno di idrogeno strappato via, collassa sotto la sua stessa gravità. Supernova ultrastripata: Un raro tipo di supernova in cui l'involucro del progenitore è stato estremamente spogliato prima dell'esplosione, risultando in caratteristiche spettrali simili a SNe Ib/Ic, ma relativamente deboli.

Un raro tipo di supernova in cui l'involucro del progenitore è stato estremamente spogliato prima dell'esplosione, risultando in caratteristiche spettrali simili a SNe Ib/Ic, ma relativamente deboli. Massa espulsa: La massa di materiale espulsa durante l'esplosione di una supernova.

La massa di materiale espulsa durante l'esplosione di una supernova. Energia cinetica: L'energia associata al movimento di un oggetto.

L'energia associata al movimento di un oggetto. Progenitore: La stella che subisce un'esplosione di supernova.

La stella che subisce un'esplosione di supernova. Raggi solari: Unità di misura pari al raggio del Sole.

Unità di misura pari al raggio del Sole. Tasso di formazione stellare: La velocità con cui si formano nuove stelle all'interno di una galassia.