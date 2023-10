L'Atlante galattico di Siena: una mappa completa del cosmo

Il Siena Galaxy Atlas (SGA) è una mappa completa del cosmo che include la distanza, la posizione e il profilo chimico di 380,000 galassie in metà del cielo notturno. Sviluppata da un team di astronomi con il Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, la SGA combina i dati di tre indagini ad ampio raggio completate tra il 2014 e il 2017. La mappa fornisce informazioni precise su posizioni, forme e dimensioni di centinaia di migliaia di grandi galassie.

Prima della creazione della SGA, le precedenti raccolte di galassie contenevano voci imprecise, come posizioni e dimensioni errate delle galassie, nonché voci che non erano galassie ma stelle o artefatti. La SGA elimina questi errori per un’ampia sezione del cielo e migliora le misurazioni della luminosità delle galassie, qualcosa che prima non era disponibile in modo affidabile per un campione di queste dimensioni.

La SGA è una risorsa preziosa per gli astronomi che studiano la formazione delle galassie e la struttura dell'Universo. Aiuta a fornire un quadro completo del cosmo e supporta ulteriori ricerche. Le indagini a tutto cielo come la SGA consentono agli scienziati di identificare modelli ampi in una popolazione di oggetti, contestualizzare nuove scoperte e identificare candidati per osservazioni mirate.

I dati per la SGA provengono da vari telescopi, tra cui la Dark Energy Camera, la fotocamera Mosaic3 e la Beijing-Arizona Sky Survey. Queste indagini hanno catturato immagini nelle lunghezze d’onda ottiche e infrarosse, coprendo un’area di 20,000 gradi quadrati, che è quasi la metà del cielo notturno. La SGA è anche la prima indagine a fornire dati sui profili di luce delle galassie.

La SGA, che prende il nome dal Siena College di New York, è liberamente disponibile online sia per gli astronomi professionisti che per il pubblico. Oltre alla sua utilità scientifica, l'atlante contiene numerose immagini di splendide galassie, che lo rendono una risorsa preziosa per chiunque sia interessato ad esplorare il nostro angolo di Universo.

